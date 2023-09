Richard Caumartin

Cet été, une croisière bilingue ayant pour thème l’arrivée des francophones dans la région de Windsor-Détroit a été organisée par l’organisme Rendez-vous Détroit. Cette initiative de John Cooper, membre du Club richelieu Windsor résidant à Détroit, existe depuis 2014 alors qu’il avait décidé à l’époque d’organiser cette visite historique guidée et bilingue à bord du Diamond Belle.

Depuis, c’est devenu une tradition. La dernière fin de semaine du mois de juillet, les francophones et francophiles de Windsor et Détroit se réunissent pour célébrer les deux cultures fondatrices de cette ville, celles de la France et des Premières Nations.

L’objectif de cette activité annuelle est d’aider la municipalité américaine à valoriser le patrimoine francophone méconnu de la région. Rendez-vous Détroit a permis aux nombreux visiteurs de découvrir l’époque de Cadillac et l’histoire coloniale française unique de cette partie des États-Unis. Cette fois-ci, des francophones de Sarnia se sont joints à ceux de Windsor pour cette aventure au pays de l’Oncle Sam.

« La visite de la Basilique Sainte-Anne de Détroit combinée à la croisière sur le Diamond Belle étaient d’une valeur historique très enrichissante. Les commentaires de John Cooper, qui a été notre guide à l’église et sur le bateau, ont fait de cette journée une réussite totale », raconte Ginette Prévost de Sarnia.

De plus, après la visite de l’église et la messe bilingue, l’Alliance française locale a invité le groupe pour un méchoui où les bénévoles de cet organisme étaient vêtus de costumes d’époque. Bref, un retour culturel dans le passé qui fût agréable et instructif pour la trentaine de participants.

Photos (Tom Sobocan) : Le groupe de francophones de Windsor et Sarnia devant le Diamond Belle