Alexia Grousson

L’école secondaire l’Essor célébre fièrement ses champions, et ce, dans plusieurs sports. Récemment, l’équipe sénior filles de ballon-volant a atteint le quart de finale des compétitions régionales et participera au tournoi SMASH en mai à Oshawa. Mention spéciale : c’est la seule équipe de la région à y participer.

Au hockey, l’équipe féminine s’est rendue en demi-finale du tournoi annuel de l’Association sportive des écoles secondaires de Windsor-Essex (WECSSAA).

En natation, c’est une excellente saison pour les équipes junior et sénior. Elles ont gagné les troisième et deuxième places pour les écoles secondaires de leur région. De plus, qualifiée pour les compétitions de l’Association sportive des écoles secondaires du Sud-Ouest de l’Ontario (SWOSSAA), Molly Fraser a remporté la deuxième place au 50 m brasse et la troisième place aux quatre nages individuelles. Chloé Szwed a gagné la première place au 50 m papillon. Les filles juniors ont aussi raflé la première place pour leur relais style libre et 12 d’entre elles se sont qualifiées pour la Fédération ontarienne des associations sportives scolaires (OFSAA) qui aura lieu ce Une belle envolée sportive pour Les Aigles de l’Essor mois-ci.

En ce qui concerne la lutte, les filles se sont démarquées comme championnes aux compétitions régionales et 12 des lutteurs ont participé au tournoi de la SWOSSAA. Six d’entre eux se sont qualifiés pour l’OFSAA, soit Taylor Quenneville (9e ), Hannah Webster (9e ), Briannah Dumouchelle (10e ), Julien Valcourt (10e ), Angela Derbyshire (11e ) et Gatlin Reilly (11e ).

Pour le tournoi de curling A (la ligue compétitive), les filles ont fini en cinquième place. Elles ont avancé jusqu’à la finale contre Villanova où elles ont remporté le titre régional et vont jouer pour le titre du Sud-Ouest en mars. Pour le tournoi B (développement), les équipes ont remporté les troisième et cinquième places.

Bravo à tous les champions!

Photo (Courtoisie L’Essor) : Au curling, l’équipe féminine a remporté le titre du WECSSAA