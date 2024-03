Une entente est survenue à la fin de l’année 2023 entre l’éditeur-propriétaire du journal Le Rempart, Denis Poirier, et l’Université de Windsor pour la numérisation électronique des archives du journal s’échelonnant sur les quatre premières décennies.

Il s’agit d’une nouvelle importante pour la communauté francophone du Sud-Ouest ontarien et le public en général qui pourront consulter ces archives conservées désormais à la Bibliothèque Leddy de l’Université de Windsor.

L’objectif de numériser les archives du Rempart a fait surface en 2016 lors du 50e anniversaire du journal. M. Poirier avait alors demandé à la communauté si une institution de Windsor serait intéressée au projet. À ce moment-là, les archives, version papier, gisaient dans un local de Place Concorde depuis de nombreuses années et avaient dû être déplacées à la suite du déménagement du journal et du Centre communautaire dans un site plus petit sur le chemin Walker.

Aucun organisme n’avait démontré de l’intérêt jusqu’à ce que Denise Leboeuf, une artiste originaire de Pointe-aux-Roches qui faisait de la recherche sur les grands moments de l’histoire de la communauté francophone locale, trouve en 2023 des ressources en ligne à la Bibliothèque Leddy. Elle espérait cependant avoir accès aux archives du Rempart, une source cruciale de renseignements sur la francophonie du Sud-Ouest de 1966 à aujourd’hui.

La Société de généalogie de Windsor l’a alors mise en contact avec Sarah Glassford, l’archiviste de la Bibliothèque Leddy, la bibliothécaire Katharine Ball et les professeurs Emmanuelle Richez et Guillaume Teasdale de l’Université de Windsor. Mme Richez est ensuite entrée en communication avec Denis Poirier, ignorant qu’il cherchait déjà une solution pour archiver le journal.

« Je voulais trouver, pour les archives du Rempart, un lieu sûr et permanent qui permettrait à toute la communauté d’y accéder, affirme M. Poirier. La possibilité de les numériser immédiatement était un réel bonus. »

L’entente entre Denis Poirier et la Bibliothèque Leddy comprend deux volets : permettre à la Bibliothèque de numériser les publications du Rempart de 1966 à 2003 et les rendre accessibles en ligne gratuitement, puis faire don des exemplaires papier aux Archives et collections spéciales de la bibliothèque pour une conservation physique et un accès à long terme.

« Les journaux sont extrêmement précieux en tant que sources primaires, car ils offrent des fenêtres uniques sur les communautés qu’ils desservent, explique Sarah Glassford. Aucune autre source primaire n’offre un aussi large éventail d’informations sur une communauté. La durée de la publication du Rempart le rend particulièrement important, car il retrace le déroulement de l’histoire de la communauté qu’il sert au cours de décennies de changements sociaux et culturels majeurs. »

« Cette initiative représente une collaboration fructueuse de nombreux partenaires — la Bibliothèque, le corps professoral, les membres de la communauté et les médias locaux — dans un effort commun visant à préserver les voix et les expériences d’une minorité linguistique profondément enracinée à Windsor-Essex, au profit de générations futures », déclare Emmanuelle Richez, professeure de science politique à l’Université de Windsor, qui a reçu les archives à son bureau en décembre dernier.

Le processus est donc en cours depuis janvier et, d’ici la fin de 2024, toutes les archives devraient être disponibles au public. Pour explorer en ligne ce qui a été archivé jusqu’à maintenant, rendez-vous sur https://scholar.uwindsor.ca/lerempartwindsor.