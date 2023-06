Richard Caumartin

L’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 7 juin de façon virtuelle. Les membres de l’organisme étaient présents en ligne pour écouter les rapports de la présidence, d’activités et financiers pour 2022-2023.

Après l’adoption de l’ordre du jour, ces derniers ont approuvé la nomination d’Élisabeth Brito pour présider l’assemblée. Puis, Gisèle Dionne, directrice générale de l’organisme, a présenté son rapport.

Au cours de la dernière année, l’ACFO WECK a organisé plusieurs événements tels que le lever du drapeau franco-ontarien devant les hôtels de ville de la région, et le French Part’eh, le gala présenté dans le cadre du Jour des Franco-Ontariens et au cours duquel les administrateurs rendent hommage à des bénévoles ou organismes communautaires.

Il y a eu aussi le Festival du livre de Windsor avec qui l’ACFO WECK coordonne une rencontre et lecture avec des auteurs francophones. Parmi les autres activités auxquelles participe l’organisme figurent la Semaine de l’immigration francophone, le Festival du film, le Mois international de la Francophonie, le Mois de l’histoire des Noirs, la fête du Canada, les Tables de concertation de Windsor, du Sud-Ouest et des ACFO, et celle sur le Comité local en immigration francophone.

Parmi les nouveaux projets, il y a eu le lancement de la plateforme virtuelle Un pas, une voix, un futur, un programme de gestion et de recrutement de bénévoles pour les organismes communautaires, et les Frescophonies, des murales créées par la collaboration d’un artiste avec les élèves de L’Envolée et de l’Essor sur le thème de la francophonie.

Après l’approbation du rapport de Mme Dionne, ce fut au tour de la présidente de l’ACFO WECK, Kelsey Santarossa, de présenter le sien.

« Je suis très fière du travail formidable accompli par Gisèle et son équipe cette année, de même que celui des membres de notre conseil d’administration. Nous avons travaillé fort sur notre planification stratégique 2022-2027 intitulée Au-delà des accents, pour faire entendre ta voix et vibrer en français qui trace les lignes directrices de notre action pour les années à venir, avec comme objectifs stratégiques la mobilisation, l’accueil, la représentation, la concertation, le développement économique communautaire et la gouvernance, mentionne Kelsey Santarossa.

« Un projet pour lequel nous sommes très fiers est celui de l’installation du Monument de la Francophonie menée par notre ancien président Paul Chauvin, sur le site de la nouvelle esplanade civique près de l’Hôtel de Ville. »

Puis, la période d’élection a permis d’élire par acclamation cinq personnes au sein du conseil d’administration dont certaines sollicitaient un nouveau mandat. Il s’agit de Jean-Marie Babo, Michel-Jacques Gosselin, Yasmine Joheir, Mouna Baalbaki et Kelsey Santarossa. Le nouveau conseil déterminera ceux qui occuperont les postes de président, trésorier et secrétaire au conseil de direction à sa première rencontre.

Photo : Kelsey Santarossa