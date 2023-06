Afin d’améliorer la sécurité routière et de faciliter le déplacement des gens et le transport des marchandises dans le sud-ouest de l’Ontario, le gouvernement a attribué un contrat pour la conception, la construction et le financement de l’élargissement de l’autoroute 3 entre Essex et Leamington. Ce projet figure parmi les priorités de la province, de même que ceux visant à aider la ville de Windsor à construire un nouvel échangeur entre l’autoroute 401 et Lauzon Parkway.

« Ce nouveau contrat marque une étape importante dans la réalisation des travaux de prolongement et d’élargissement de l’autoroute 3 et de jonction entre l’autoroute 401 et Lauzon Parkway de la région florissante de Windsor », a déclaré le 1er juin, le premier ministre Doug Ford. »

Le projet d’élargissement de l’autoroute 3 comprend l’élargissement de l’autoroute de deux à quatre voies sur 15,6 kilomètres, d’Essex à Leamington, l’élargissement de cinq intersections existantes et l’ajout de feux de circulation à trois intersections, la fermeture permanente de quatre intersections de routes secondaires afin d’améliorer la sécurité routière le long du corridor et le resurfaçage des voies existantes.

Le gouvernement soutient également la ville de Windsor en lançant une demande de propositions pour une étude environnementale et la conception d’un nouvel échangeur reliant l’autoroute 401 à Lauzon Parkway. La construction de cet échangeur permettra de multiplier les échanges commerciaux et d’améliorer l’accès à la frontière entre Windsor et Détroit.

« Notre gouvernement facilite les déplacements dans le sud-ouest de l’Ontario et les rend plus sécuritaires, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. En faisant progresser des projets essentiels en transport, nous soutenons également le développement économique et augmentons les échanges commerciaux aux frontières de l’Ontario. »

« Notre gouvernement continue de réaliser d’importants projets d’infrastructure plus rapidement en entreprenant le plus ambitieux plan d’immobilisations de l’histoire de l’Ontario, avec des investissements prévus de plus de 184 milliards $ au cours des dix prochaines années », a déclaré Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure.

« Nous avons franchi une autre étape dans la construction d’un échangeur nécessaire pour relier l’autoroute 401 à Lauzon Parkway, ce qui constitue une excellente nouvelle pour la population de ma collectivité », ajoute le député de Windsor-Tecumseh, Andrew Dowie.

Pour sa part, le maire Drew Dilkins a remercié Doug Ford et Mme Mulroney pour la construction d’un nouvel échangeur. « Forte d’une nouvelle usine de batteries et d’encore plus d’emplois, Windsor a besoin d’un réseau de transport fiable et interrelié permettant aux gens de se rendre à destination. Je suis ravi que ce gouvernement accorde la priorité à la construction et à l’amélioration de l’infrastructure qui permettra à notre ville de prospérer », a-t-il indiqué.

Source et photo : Gouvernement de l’Ontario

Photo : Caroline Mulroney et Doug Ford étaient à Essex pour annoncer la nouvelle.