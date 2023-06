Alexia Grousson

Les artistes Linda Renaud Fisher, Susan Gold et Kewy Janisse ont présenté une exposition à la galerie Common Ground du centre culturel Mackenzie Hall, du 17 au 27 mai dernier. Basée sur la nature et les plantes, l’exposition avait pour thème Une graine à la fois.

« Depuis leur exposition Jardinage urbain à la Galerie d’art de Windsor-Essex, les trois artistes n’ont cessé de développer leurs intérêts communs : la dégradation de la nature et la perte écologique dans l’environnement bâti », selon le communiqué de presse.

L’exposition était multidisciplinaire. Il y avait des tableaux de peintures abstraites et surréalistes, représentant la vie à travers l’eau ou encore le retour de la nature dans la ville. Il y avait aussi plusieurs photos relatant une histoire, celle d’un petit garçon qui se prépare à accueillir le papillon monarque en semant des plantes. Ce récit avait pour but d’encourager les générations à prendre conscience des besoins de la nature et d’y répondre.

L’installation comportait également une table recouverte de matériaux ou objets trouvés dans la nature, comme des os de lapin, des branches, des fleurs séchées, du bois, des œufs de canards, de la ficelle, etc. Pour l’ambiance musicale, un enregistrement de sons de crapauds, oiseaux et canards avait été réalisé par Linda Renaud Fisher grâce aux animaux présents dans son jardin.

Kewy Janisse avait réalisé tout le côté textile de l’exposition : les sculptures en tissus, des tricots, une couverture, etc.

Lors de la réception de clôture, une centaine de personne sont venues et ont même participé en plantant leurs propres graines. D’autres ont récupéré des plantes, semées et cultivées par Mme Renaud Fisher dans son jardin.

« Grâce à la belle terrasse de la galerie, nous avons pu distribuer environ 200 plantes ou légumes. Nous avons reçu plusieurs visiteurs, des adultes, des jeunes, des francophones, des artistes et autres. Étant donné que l’exposition était bilingue et qu’il y avait un élément intergénérationnel, nous étions très contentes que plusieurs personnes soient venues en famille et aient participé à semer leurs propres graines. Le but de cet événement était de promouvoir l’idée que, une graine (ou plante) à la fois (ou une action) peut avoir un impact positif sur notre environnement.

« Chaque changement que l’on réalise dans notre quotidien entraîne une conséquence sur la nature. Si tout le monde le réalise et entreprend des actions, petit à petit, étape par étape, il y aura de grands impacts positifs dès maintenant pour l’environnement. Je suis également heureuse que l’exposition ait eu lieu en français, car nous devons promouvoir la visibilité de notre langue si nous voulons vivre nos vies en français », conclut Linda Renaud Fisher.

Susan Gold et Kewy Janisse avaient aussi préparé des cartes postales qui ont été distribuées avec les plantes. Celles-ci avaient pour objectif de susciter la réflexion concernant les défis que subit la nature et comment s’engager pour y faire face.

Photos (Tom Sobocan): Susan Gold (à gauche) et Linda Renaud Fisher montre une collection d’objets trouvés dans la nature organisée en œuvre d’art.