Alexia Grousson

Le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette a tenu son assemblée générale annuelle le 26 septembre dernier.

Le président Bernard Tremblay a d’abord remercié les membres du conseil d’administration et les bénévoles pour leur engagement continu. « La Girouette n’existerait pas sans vous. C’est vous qui assurez la bonne marche des activités, préparez les publicités, gérez le site Web, veillez à ce que tout soit propre, etc. Sans les bénévoles, il n’y aurait pas de classes d’exercices, de ciné-mercredis, d’activités sociales, de soupers-spectacles et autres activités », précise-t-il.

Pour l’année 2023-2024, La Girouette a rencontré deux principales difficultés. Malgré une offre d’activités variées, la participation demeure sous les attentes. De plus, la relève des administrateurs et des bénévoles n’est pas au rendez-vous. « Nous le répétons depuis quelques années déjà, mais si la participation n’augmente pas et s’il n’y a pas de sang neuf, le Centre devra fermer ses portes, ce que personne ne souhaite. Nous devons réfléchir aux causes de ce manque apparent d’intérêt et trouver des solutions. Est-ce parce que nous n’offrons pas les bonnes activités? Est-ce les horaires qui ne conviennent pas? Est-ce que nous ne ciblons pas les bons groupes d’âge? », poursuit M. Tremblay.

En ce qui concerne le rapport d’activités, le Centre a connu une année bien remplie en offrant 19 activités différentes sur un total de 168 jours. Il y a eu entre autres deux souper-spectacles pour célébrer la rentrée et Noël, un festin d’automne et de bières et un souper style cabane à sucre. Pour ce qui est des activités régulières, les classes d’exercice, les ciné-mercredis, les soirées 5 à 7 avec souper et jeux sont les plus populaires.

De plus, l’équipe d’animateurs junior de l’École secondaire de Pain Court vient une fois par mois à La Girouette pour offrir des activités aux jeunes. Ces rendez-vous du vendredi soir ont été reconduits pour la prochaine année.

Quelques changements au conseil d’administration : Bernard Tremblay a été réélu président, Roger Lozon et Michel Bilodeau ont été élus administrateurs et Louise Roy a terminé son mandat. Le conseil compte donc sept membres en ajoutant ceux qui continuent leur mandat, soit Marthe Dumont, Guy Deslauriers, Francine Boucher-Garceau et Paul Garceau.

Le président réélu a de nouveau fait part de son inquiétude face à la situation du Centre. « La Girouette n’a qu’une seule raison d’exister : offrir des activités en français. Que resterait-il en français à Chatham si La Girouette n’existait plus? », conclut M. Tremblay.

Photo (La Girouette) : Des participants à l’assemblée du 26 septembre