Situé au cœur de Windsor, le Centre pour adolescents du Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent soutient chaque jour une trentaine de jeunes immigrants francophones. Offrant un espace sécuritaire, il facilite leur intégration sociale, académique et professionnelle dans un environnement francophone.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse, Le Rempart

Le Centre d’orientation pour adolescents (COA) du Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, dans le Sud-Ouest ontarien, est un lieu de rassemblement essentiel pour les jeunes immigrants francophones. Chaque jour, une trentaine d’adolescents et de jeunes adultes fréquentent cet espace sécurisé et encadré, situé au centre-ville de Windsor. Le centre est ouvert cinq jours par semaine, du lundi au jeudi de 15 h à 19 h, et le vendredi de 15 h à 18 h, offrant aux jeunes la possibilité de se divertir, d’apprendre et de s’épanouir en français.

À travers une variété d’activités ludiques — allant des jeux de société aux soirées cinéma, en passant par des ateliers artistiques et des cercles de conversation, — le Centre favorise l’intégration et la création de liens sociaux. Ces initiatives permettent aux jeunes de se divertir tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à leur nouvelle communauté.

Marie-Ève Pichette Stroesser, responsable du Centre d’orientation pour adolescents, souligne l’importance de ces services pour les parents : « Ils aiment savoir que leurs enfants sont dans un environnement sécurisé et contrôlé, loin des mauvaises fréquentations et activités risquées. » L’équipe veille à la réussite scolaire et à l’intégration sociale des jeunes, offrant un soutien précieux à leur épanouissement personnel.

Pour beaucoup, le COA représente une bouée de sauvetage dans un nouveau pays. En partenariat avec des établissements scolaires francophones et le Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA), l’organisme diffuse des informations et des services gratuits aux jeunes, les aidant ainsi à mieux s’intégrer. Des tuteurs qualifiés, souvent issus des écoles francophones, accompagnent les adolescents pour les aider à atteindre leur plein potentiel, que ce soit sur le plan académique ou professionnel.

Le Centre met également à leur disposition des outils technologiques, tels que des ordinateurs et des tablettes, pour réaliser leurs travaux scolaires et projets. Les adolescents qui souhaitent entrer sur le marché du travail bénéficient de séances en employabilité, apprenant à rédiger un CV, se préparer à des entrevues, et comprendre les attentes professionnelles. Parfois, des professionnels viennent présenter leurs métiers, dans l’espoir de recruter de futurs diplômés.

L’intégration ne se limite pas à l’aspect académique ou professionnel. Chaque mois, la travailleuse sociale du COA organise des discussions sur des thèmes de santé mentale pour aider au bien-être des jeunes. Une salle de sport est également disponible pour les encourager à prendre soin de leur santé physique.

Le Centre veille également à répondre aux besoins essentiels des jeunes, en offrant des repas équilibrés selon les critères du Guide alimentaire canadien, ainsi que des billets d’autobus pour leurs déplacements. « Nous nous assurons qu’ils reçoivent vraiment tout ce dont ils ont besoin pour être les meilleures versions d’eux-mêmes et fiers de leurs parcours », ajoute Marie-Ève Pichette Stroesser.

L’organisme joue un rôle clé dans la communauté immigrante en diffusant des informations utiles aux jeunes, qui les partagent ensuite avec leurs familles. Ces renseignements aident grandement les familles dans leurs démarches d’intégration.

Hamza Rahmo, un ancien élève et tuteur au COA, exprime sa gratitude pour l’impact que cet organisme a eu sur sa vie. « J’ai appris à travailler de façon professionnelle. On est entouré de personnes exemplaires. C’est la meilleure expérience de ma vie », témoigne-t-il. Son frère et sa sœur ont également bénéficié des services du Centre, renforçant l’importance de cette ressource dans le processus d’intégration.

Au cours de la Semaine de l’immigration francophone, le Centre d’orientation pour adolescents organise l’activité « La corde à linge », coordonnée par le CCFWEK du 4 au 18 novembre, pour permettre aux familles nouvellement arrivées de se procurer des vêtements usagés de qualité avant l’hiver. Bref, cet organisme fait une grande différence dans les succès d’intégration communautaire des immigrants francophones dans le Sud-Ouest.

Le Centre pour adolescents joue un rôle central dans l’intégration des jeunes nouveaux arrivants francophones. En leur offrant un environnement sécuritaire et des services adaptés à leurs besoins scolaires, professionnels et sociaux, il les aide à s’épanouir, à réussir et à devenir des membres actifs de la communauté.

Photo : Au début de l’année scolaire, le CCFWEK a remis des sacs à dos neufs aux jeunes immigrants francophones.