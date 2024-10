Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a honoré certaines traditions automnales en organisant deux activités incontournables au cours du mois d’octobre : une cueillette de pommes et une dégustation de mets sucrés saisonniers.

Le 1er octobre, le rendez-vous était donné au CCFWEK qui avait organisé le transport en autobus scolaire pour se rendre au Verger Thiessen. La cueillette des pommes est une activité familiale annuelle traditionnelle. Pour plusieurs familles, c’est le moment choisi pour s’offrir un répit tous ensemble autour d’une activité. Pour d’autres, particulièrement les nouveaux arrivants, il s’agit de découvrir les traditions culturelles qu’abrite leur terre d’accueil. Cette sortie leur permet également de faire une activité en famille et de souffler un peu face aux différents stress vécus dû avec l’adaptation à un nouvel environnement, la recherche d’un logement, d’un travail ou encore d’une école pour les enfants.

« Nous avons choisi cette activité pour permettre aux participants de découvrir l’extérieur de Windsor. Ce verger a retenu notre attention car, en plus des pommes, il possède des citrouilles, un labyrinthe de maïs et des jeux pour les enfants. Chaque famille était libre d’aller où elle le souhaitait et de visiter à son rythme », commente Marine Lefèvre, gestionnaire des programmes et services subventionnés au CCFWEK.

Malgré une météo peu clémente, la trentaine de participants a beaucoup apprécié découvrir les différentes variétés de pommes ainsi que les mets à base de pommes. Cette sortie agréable, adaptée à tous les âges et aux familles, a fait l’unanimité.

Bricole et café

Pour souligner l’arrivée de l’automne et l’Action de grâce, le 11 octobre, le Centre a organisé un café-causerie avec du bricolage, des coloriages et des desserts à saveur automnale.

« Cette activité avait un double objectif. Nous voulions que les nouveaux arrivants en apprennent davantage sur les coutumes et traditions automnale du Canada, mais également qu’ils viennent passer du bon temps, rencontrent d’autres immigrants, s’ouvrent à la communauté, fassent de nouvelles connaissances et créent des liens. Nous voulions une activité de partage, de réseautage et ouvrant la voie à plusieurs discussions », ajoute Mme Lefèvre.

Les participants ont créé une bougie avec une verrine, différentes pierres, des fils et toutes sortes de décorations sur le thème de l’automne. Il n’y avait pas de modèle particulier, l’idée était de laisser libre cours à son imagination.

« J’ai été étonné par la créativité des participants. Ils étaient à fond dedans, bien plus que ce à quoi je m’attendais. Ils ont pris beaucoup de temps pour la réaliser. Certains ont même créé des bougies suspendues. Les bricolages les plus réussis sont souvent quand l’idée de départ est vague et qu’on laisse la créativité de chacun s’exprimer. Quel que soit l’âge ou d’où l’on vient, ce genre d’activité fonctionne toujours bien », conclut Marine Lefèvre.

Le groupe a également dégusté des desserts de saison tels que des tartes à la citrouille, aux pommes et aux pacanes.

Photo (CCFWEK) : Les participants ont fabriqué des bougies.