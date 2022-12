Le centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette a célébré, le samedi 19 novembre, son 25e anniversaire dans ses locaux de la rue King Ouest à Chatham. Au menu : cocktail, souper et spectacle Sérieux? Bravo! du groupe franco-ontarien Les Chiclettes.

Fondé en 1997 par son premier président, Roger Lozon, et une poignée de bénévoles, l’organisme a eu son lot de défis au cours de ce quart de siècle dans une région où les francophones sont éparpillés aux quatre coins de Chatham-Kent. Certains diront que c’est dû à la persévérance de quelques francophones convaincus si le Centre a toujours pignon sur rue aujourd’hui.

Au début, l’organisme organisait des activités et spectacles dans les écoles françaises, et plus particulièrement à l’École secondaire de Pain Court. Puis en 2012, La Girouette louait finalement des locaux avec pignon sur rue au centre-ville de Chatham pour augmenter sa visibilité.

Le président à l’époque, Guy Deslauriers, disait qu’il aimerait beaucoup voir les nouveaux locaux accueillir de plus en plus d’activités afin d’assurer des entrées de fonds régulières dans les coffres de La Girouette.

Depuis, les activités se déroulent au local de l’organisme. Le conseil d’administration avait décidé d’aller de l’avant avec l’aménagement d’un local multifonctionnel, capable d’accueillir diverses activités dans un environnement de qualité professionnelle.

La Girouette, avec l’aide de ses partenaires, a investi pas mal d’argent dans ce projet et il restait à le rentabiliser. Mais qu’en est-il aujourd’hui?

«Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, raconte la vice-présidente de l’organisme, Marthe Dumont. Depuis la pandémie, les gens sont encore un peu frileux de sortir. Nous nous en rendons compte lors de nos activités régulières et la participation demeure toujours un défi. Cependant, nous sommes très heureux de ce 25e anniversaire et de la soirée. Les gens étaient heureux de célébrer avec nous et de voir un spectacle léger, agréable et très rigolo. »

Pour la soirée d’anniversaire, un montage photos-souvenirs a été projeté sur écran géant. Des francophones de partout dans le Sud-Ouest sont venus célébrer avec les membres de La Girouette. Les quatre présidents de l’histoire de l’organisme – Roger Lozon, Bernard Tremblay, Michel Bilodeau et Guy Deslauriers – étaient également présents. L’auditoire était fébrile de voir ce spectacle du groupe Les Chiclettes avec Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim.

Sous les traits de Huguette, Simone et Vivi, les trois talentueuses chanteuses et comédiennes présentent un spectacle féministe engagé. Contrairement au format de comédie musicale que le trio propose habituellement, Sérieux? Bravo! est une série de sketches humoristiques entrecoupés de chansons dans lesquelles plusieurs thèmes sont abordés : âgisme, travail invisible, statut de la femme, culture du corps, et ce, toujours dans une perspective féministe. Le concept du spectacle est d’interpeller le public et de le faire participer, ce que l’auditoire de La Girouette a fait avec beaucoup de plaisir.

Bref, une soirée anniversaire où tous les ingrédients étaient réunis pour en assurer la réussite.

Photo (Tom Sobocan) : Des francophones du Sud-Ouest ont célébré le 25e anniversaire de La Girouette.