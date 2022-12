Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a lancé, le 1er décembre, sa campagne annuelle de collecte de denrées et produits non périssables le Grand Partage, à laquelle participent les écoles des conseils scolaires francophones et plusieurs organismes de la région.

Après trois années difficiles pour les familles dans le besoin à la suite de la pandémie de COVID-19 et de l’inflation, cette activité prend encore tout son sens.

Selon Didier Marotte, la collecte de denrées alimentaires et de dons destinés aux familles les plus démunies au sein des communautés est une tradition qui perdure depuis plusieurs décennies. « 27 ans », dit-il, affairé à la cuisine du Carrefour communautaire francophone lors du lancement du Grand Partage.

Ce matin-là, lui et son équipe du CCFWEK recevaient la communauté et les partenaires du Carrefour pour un petit-déjeuner où chacun devait apporter des denrées non-périssables en échange du repas.

Depuis le début de cette initiative communautaire, plus d’un million de denrées ont été recueillies. Cette année, l’objectif reste le même : 35 000 articles de nourriture non périssable. Il faut dire que les bénévoles acceptent aussi les articles d’hygiène personnelle tels que les shampoings, dentifrice, produits hygiéniques pour dames et produits de nettoyage pour ne nommer que ceux-là. Les dons en argent sont également acceptés et seront utilisés pour acheter des fruits, des légumes et de la viande.

À part le Carrefour communautaire, le public peut déposer ses denrées ou ses dons dans les écoles francophones, aux bureaux régionaux de l’organisme St. Vincent de Paul, chez les Goodfellows de Belle Rivière et Lakeshore, à l’Armée du Salut de Leamington, à la banque alimentaire du Unemployment Help Centre, au Downtown Mission et au Welcome Centre for Women.

Le matin du lancement, une autre tradition s’est poursuivie, celle de la vente du sucre à la crème de Carole Papineau, présidente de la Résidence Richelieu. Elle vend tout son sucre à la crème rapidement au déjeuner et remet tous les profits au Grand Partage.

De plus, il ne faut pas oublier les initiatives mises de l’avant par les élèves au cours de cette campagne. Le 15 décembre de 17 h à 19 h 30, le Conseil scolaire Viamonde, l’école secondaire de Lamothe-Cadillac et le CCFWEK organisent une soirée festive au 1775, rue Totten à Windsor avec des activités telles que la confection de pains d’épice et de guirlandes, des jeux pour enfants, des crêpes et un dîner-partage. Il y aura également une vente de gâteaux, tourtes à la viande et pâtés au poulet halal ainsi que tartes au sucre commandées avant le 9 décembre par le public. L’argent amassé sera remis au Grand Partage.

Pour clôturer la campagne, le CCFWEK offrira une soupe pour dîner au Carrefour communautaire. Soyez généreux!