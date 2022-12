Dans le cadre du souper mensuel du Club Richelieu Windsor le 17 novembre, l’organisme a intronisé quatre nouveaux membres : Tanja Collet, Jana Khanafer, Dévote Niyonizigiye et Emmanuelle Richez. Cette cérémonie était animée par le président du Club, Alphonse Ngolo, au Serbian Club de Windsor.

À la suite de la présentation des membres Richelieu et de leurs invités et du repas, les dirigeants et le comptable Donald Lassaline ont présenté les états financiers de la Résidence Richelieu juste avant la cérémonie d’intronisation au cours de laquelle les parrains des nouveaux membres ont lu une biographie de leurs candidats respectifs.

Jana Khanafer

Agente de liaison du Collège Boréal à Windsor, Jana Khanafer a fréquenté l’école élémentaire St-Edmond, où elle a commencé à apprendre le français. Elle a poursuivi ses études et a obtenu un diplôme en neurosciences à l’Université de Windsor. Elle est passionnée par le travail d’équipe et l’implication dans la communauté.

Mme Khanafer a commencé à travailler au Collège Boréal en février 2022, où elle fait la promotion des programmes du collège dans les écoles et dans la communauté de Windsor-Essex. Pendant l’année scolaire, elle organise des présentations dans les écoles secondaires françaises où elle établit des liens avec les élèves.

L’été dernier, elle a organisé le barbecue communautaire annuel du collège qui a accueilli plus de 200 personnes de la communauté francophone.

Dévote Niyonizigiye

Éducatrice de la petite enfance, Dévote Niyonizigiye est mariée et mère de quatre enfants qui s’est installée à Windsor en septembre 2019 avec sa famille. D’origine burundaise, elle a fait ses études universitaires en sciences sociales et a travaillé dans le domaine avant d’immigrer au Canada en 2017. En plus de l’encadrement de ses quatre adolescents âgés de 19, 18, 16 et 13 ans, en l’absence de son mari devant voyager souvent pour des raisons professionnelles, elle travaille à la garderie Franco-Sol et Centre des Ressources.

Dévouée, elle consacre une partie de ses fins de semaine à contribuer au bien-être des personnes âgées au sein du Victorian Order of Nurses en sa qualité de préposée aux services de soutien personnel.

Membre de l’association Femme au cœur de la famille, elle a récemment décidé de joindre le Club Richelieu pour mettre son expérience à la disposition de la communauté francophone.

Tanja Collet

Tanja Collet est originaire de Belgique où elle a grandi dans un milieu familial bilingue, née d’une mère flamande et d’un père néerlandais-français. Après ses études universitaires à Anvers dans les domaines de la linguistique appliquée et de la traduction, elle a mis le cap sur le Québec pour entamer des études de deuxième cycle à l’Université de Montréal. Ses études de doctorat, toujours dans le domaine de la linguistique française, l’ont ensuite emmenée à l’Université d’Ottawa où elle a participé à la rédaction du Dictionnaire canadien bilingue, un projet lexicographique d’envergure. De là, elle est déménagée dans la région du Détroit, après avoir déniché un poste menant à la permanence au sein du programme d’Études françaises de l’Université de Windsor; aujourd’hui elle en est la cheffe du Département de langues, littératures et cultures.

Emmanuelle Richez

D’origine franco-vietnamienne, Emmanuelle Richez est née en France. Elle est déménagée au Canada à l’âge de 5 ans. Depuis 2014, elle demeure à Windsor.

Mme Richez est professeure agrégée de science politique à l’Université de Windsor. Sa recherche examine le droit et la politique au Canada, avec comme thème principal les droits en matière de langues officielles et autochtones.

Récemment élue conseillère au Conseil scolaire Viamonde, elle représente le district de Windsor-Essex. De plus, elle est engagée aux niveaux provincial et fédéral en tant que membre du Comité d’experts des droits en matière de langues officielles du Programme de contestation judiciaire du Canada.

Mme Richez souhaite s’impliquer au sein du Club Richelieu car elle croit fermement en sa mission qui est de développer le leadership de la jeunesse francophone. En tant que membre Richelieu, elle veut travailler sur des projets structurants pour la communauté francophone et francophile de la région de Windsor-Essex.

La soirée s’est terminée avec la présentation du projet novateur de l’année 2021-2022 à Épelle-moi Canada pour ses programmes jeunesse et son campus virtuel. L’organisme était représenté par sa présidente, Jeanne Montigny, ainsi que Rémy-Michel Hopogap et Guy Hopogap.

Photo : De gauche à droite : Donna Vigneux et Jean-Guy Mbandjeke (parrains de candidats), Tanja Collet, Dévote Niyonizigiye, Jana Khanafer, Emmanuelle Richez, Alphonse Ngolo et Tom Sobocan (président sortant)