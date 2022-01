Le souper des fêtes du Club Richelieu Windsor (CRW) s’est tenu le 11 décembre dernier au Serbian Centre. Compte tenu des nouvelles restrictions du Bureau de la santé publique de Windsor-Essex, une vingtaine de convives ont voulu marquer leur attachement à cette tradition et « célébrer l’esprit de fraternité et de communion des membres Richelieu » comme l’a rappelé Tom Sobocan, président de l’organisme.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres et invités, M. Sobocan a présenté la programmation de la soirée et les différentes animations prévues durant ce moment de réjouissance collective. Ainsi, l’ambiance musicale a été assurée, pour le plus grand plaisir de tous, par DJ Serge » qui a mis à l’honneur la musique populaire francophone canadienne et internationale.

S’agissant des plaisirs de la table, un assortiment de mets, plus festifs les uns que les autres (poulet rôti et ses légumes sautés, émincé de bœuf aux champignons et pommes de terre rissolées ou encore un assortiment de diverses pâtisseries), a été servi.

Au titre des récentes actions portées par l’organisme, Tom Sobocan a mentionné le don de 1500 $ fait par le CRW dans le cadre de l’opération « Sparky’s Toy Drive ». Cette initiative était organisée par les pompiers de LaSalle et consistait en la collecte de jouets à remettre aux enfants de familles en grande précarité.

« La participation à cette initiative nous tient particulièrement à cœur. Le Club Richelieu a vocation de servir la communauté, la jeunesse et les plus démunis. Nous ne pouvions donc rester inactifs face à la déception d’enfants qui ne pourraient pas vivre pleinement la magie de Noël s’ils ne recevaient pas de cadeau », a indiqué le président.

Dans le cadre de cette activité de bienfaisance, il a été souligné les rôles des membres Jean Blanchette, un ancien pompier de LaSalle, et Donna Messier-Hodgins, respectivement responsables de la coordination des dons et de l’achat des jouets.

Au chapitre des prochaines activités du CRW, Tom Sobocan a mentionné la tenue du Congrès Richelieu International 2022, du 3 au 5 juin, à Sept-Îles au Québec. « Je vous invite à vous y rendre si votre horaire et vos obligations professionnelles vous le permettent. Aller à la rencontre de membres Richelieu venus d’ailleurs est une expérience humainement très enrichissante. C’est également l’expression même de la francophonie universelle », s’est-il exprimé avec enthousiasme.

Point d’orgue de cette belle soirée des fêtes, un spectacle de musique folklorique, offert en direct par le groupe québécois De Temps Antan, sous l’égide du Centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié, situé dans la région de Peel à l’ouest de Toronto, a été projeté en visioconférence.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Des membres Richelieu et leurs invités