L’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme Épelle-moi Canada (ÉMC) s’est tenue le 25 novembre dernier. Une fois encore, du fait du contexte pandémique, les présentations et débats ont eu lieu par le biais de la plateforme Zoom et du Campus virtuel immersif (CVI) d’ÉMC.

En amorce de l’AGA, Dorine Tcheumeleu, directrice générale de l’organisme, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants et a rappelé l’héritage culturel de la région du sud-ouest de l’Ontario et l’esprit de cohésion communautaire qui doit animer tout un chacun.

« Nous sommes sur le territoire des ancêtres des Premières Nations et nous tenons à reconnaître cette terre en guise d’acte de réconciliation pour exprimer notre gratitude envers ces peuples », a-t-elle ainsi réaffirmé.

Après l’adoption de l’ordre du jour de l’AGA, le procès-verbal de la dernière AGA a été approuvé.

Malgré le dynamisme et l’expansion qu’affiche l’association, Dorine Tcheumeleu a présenté son rapport pour l’exercice 2021, empreint de pragmatisme et se voulant « le reflet des réalités et des enjeux de l’époque actuelle ».

ÉMC se veut certainement « être le relais du renforcement de la capacité linguistique des jeunes et continuer à proposer des ateliers virtuels afin de répondre aux besoins des jeunes ».

Dans la même veine, le CVI d’ÉMC s’affirme dorénavant comme la figure de proue de l’entité. « Les concours d’épellation sur les plans régional et national ont eu lieu pour la première fois dans le CVI », s’est réjouie Mme Tcheumeleu.

Plus de 300 jeunes ont participé aux ateliers virtuels du campus au cours de la dernière année, et ce dans divers domaines allant de la francisation, du développement du leadership, à l’entrepreneuriat, au sport et au bien-être.

Au chapitre financier, ÉMC a présenté une gestion maîtrisée avec un excédent d’activité de 30 174,53 $, et ce malgré une chute de ses revenus en raison de la pandémie et de la baisse des inscriptions.

Plusieurs demandes de financement se sont avérées fructueuses, notamment auprès de Patrimoine canadien (Ontario et Nouvelle-Écosse), de l’AFO et de Jeunesse Canada. D’autres demandes fédérales demeurent en attente.

L’expansion d’ÉMC est également planifiée. Ainsi, un partenariat avec Canadian Parents for French au Nouveau-Brunswick est d’ores et d’actualité, s’agissant de la mise en place d’un concours d’épellation dans cette province en 2022.

Pour conclure cette AGA, Mme Tcheumeleu, associant ses propos à ceux du président d’ÉMC, Xavier Ngomsi, et de la coordonnatrice Édith Taki, a remercié l’ensemble des participants à la rencontre.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO (archives Le Rempart) – Dorine Tcheumeleu