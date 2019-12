Au cours des 25 dernières années, le centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et ses partenaires, le Conseil scolaire catholique Providence et le Conseil scolaire Viamonde se rassemblent pour atteindre les objectifs du Grand Partage. Cette année n’est pas différente et la campagne annuelle a recueilli 57 936 denrées non-périssables, ce qui représente un nouveau record, ainsi qu’un montant de 3205 $ provenant de dons des activités scolaires, des levées de fonds, des agences communautaires et de généreux donateurs de la communauté.

Le prix de l’École-partage 2019 a été remporté cette année par l’école élémentaire catholique Monseigneur-Jean-Noël qui se mérite un chèque au montant de 300 $ offert par le journal Le Rempart. Les organismes qui bénéficieront de la campagne sont la Société Saint-Vincent de Paul, Lakeshore Goodfellows, Great Essex Area Food Bank, l’Armée du Salut, la Société de l’aide à l’enfance, Community Support Centre Leone Residence, Street Help, Kids First Food Bank, la Maison Julie Gaudet, Unemployment Help Centre Food Bank, Downtown Mission, Welcome Centre et Action contre la faim. Bravo à Valerie Hodgins et toute l’équipe du CCFWEK, ses partenaires et les nombreux élèves des écoles françaises pour ce franc succès.

PHOTO – De gauche à droite : Valerie Hodgins du CCFWEK, le directeur de l’école Marc Pype, la directrice-adjointe Nicole Letarte-Helbin et Richard Caumartin du journal Le Rempart