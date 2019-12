Les membres du Club Richelieu, leurs invités et commanditaires étaient nombreux au Centre Serbe de Windsor le vendredi 13 décembre pour le Bal des présidents, fête traditionnelle de fin d’année pour l’organisme communautaire. Le comité organisateur conduit par Tom Sobocan avait tout prévu pour agrémenter la soirée.

Du bon vin, un excellent repas et une musique d’ambiance animée de brillante façon par la troupe de jazz de l’École secondaire l’Essor, sous la coordination de la directrice musicale Gabrielle Papineau, étaient les ingrédients principaux de cette activité conviviale.

Le but de cette soirée était centré sur la reconnaissance de présidents d’organismes communautaires, et de membres dévoués aux activités du Club Richelieu et de la Résidence Richelieu. Deux personnes ont reçu des gerbes de fleurs pour leur dévouement au fil des ans, soit Rina Michaud et Valentine McGraw du haut de ses 92 ans.

Dans le but de répondre aux besoins des communautés qui se plaignent du manque de livres en français dans les bibliothèques publiques de Windsor, la présidente sortante du Club Richelieu, Donna Messier-Hodgins a remis un don de livres en français d’une valeur approximative de 1000 $ à Tatiha Azmi, directrice au service de la clientèle de la bibliothèque publique de Windsor. « C’est très généreux, réagit Mme Azmi. Ça va enrichir notre collection en français et on aura besoin d’autres dons à l’avenir. »

Mme Messier-Hodgins a mentionné que le Club Richelieu compte donner chaque année des dons de livres pour garnir les rayons des bibliothèques publiques de livres en français. Dans le même ordre d’idée, le Club Richelieu Windsor a offert un don de 750 $ à la troupe de jazz de l’Essor. Cette initiative a été longuement et chaudement applaudie. La directrice musicale Gabrielle Papineau n’a pas caché sa joie lorsque Tom Sobocan annoncé la nouvelle. « Mes élèves ont joué extrêmement bien. Ils me rendent toujours fière. Mais, c’est quand la foule réagit d’une façon très positive, ça nous motive de continuer à jouer et monter au prochain niveau », explique Mme Papineau. Pendant le repas, l’une des musiciennes de la troupe, Florine Ndimubandi a chanté et conquis le coeur de l’auditoire avec l’interprétation des chansons Sainte Nuit, Je suis malade, La vie en rose et Alléluia.

Après les discours, Julia Marentette a interprété les chansons Petit papa Noël, Marie Noël et Comment je te dirais. Elle avait chanté l’hymne national au début de l’activité. Alphonse Ngolo, vice-président du Club Richelieu et maitre de cérémonie était satisfait du déroulement de l’évènement : « On a eu beaucoup de participants. Les jeunes chanteuses ont épaté le public. Ces jeunes sont des ambassadrices de la francophonie. Lors du dernier congrès de Richelieu International l’année dernière, nous avons mis l’accent sur la jeunesse pour l’avenir des Clubs Richelieu. Sans implication de la jeunesse, tout mouvement est appelé à mourir », dit-il. La musique a continué avec l’aide d’un DJ et les participants ont foulé la piste de danse pour finir la soirée.

SOURCE: Gabriel Nikundana