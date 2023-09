Alexia Grousson

Le 9 août, le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (Réseau-femmes) a officiellement lancé Légalement confiante. Financé par Justice Canada, ce programme est destiné à aiguiller les femmes francophones de la province afin qu’elles puissent naviguer avec assurance dans le système juridique.

« Ce projet a pour but de répondre à un besoin permanent concernant les Ontariennes. Le langage juridique est souvent complexe, difficile à comprendre avec beaucoup de jargon. Légalement confiante vise à simplifier l’accès aux informations dans la langue officielle en milieu minoritaire. L’objectif étant aussi d’éliminer les confusions, de renforcer leur autonomie et de rebâtir leur confiance », explique la coordinatrice des projets au Réseau-femmes, Medleen Menelas.

Le programme offre des outils pédagogiques, présentés sous forme de capsules vidéo, détaillant les procédures juridiques de façon claire et concise. Ces vidéos sont gratuites et accessibles en ligne en tout temps.

« Après un remue-méninge avec nos intervenants, nous avons ciblé les besoins de nos clientes. Nous avons ainsi défini cinq thèmes : la violence conjugale et familiale, le harcèlement criminel, les agressions sexuelles, le processus de séparation et de divorce et la façon de porter plainte contre un partenaire violent. Ces vidéos, d’une durée de 4 à 5 minutes, sont à la fois pratiques et instructives. Nous remercions la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex et son avocate Amy Lavoie ainsi que Max Mobile Solutions pour son aide avec la réalisation des vidéos et la mise en forme sur notre plateforme », ajoute Mme Menelas.

Divers ateliers thématiques, sous forme de débats et de questions-réponses, ont également eu lieu avec Mme Lavoie.

Une présentation du programme Légalement confiante s’est déroulée le 10 août au bureau du Réseaux-femmes de Windsor et huit personnes y ont participé. Une des cinq vidéos, la violence conjugale et familiale, a été présentée et les participantes ont pu l’utiliser comme base de discussion.

« Ce projet était très important pour moi. Ça me tenait à cœur de contribuer, guider et outiller les femmes. Savoir que j’ai peut-être eu un impact significatif dans leur vie me donne une grande satisfaction. Nous avons déjà eu plusieurs retours positifs sur le programme et les clientes ont vraiment aimé. De plus, nous avons reçu un nouveau financement qui nous permettra de donner suite à ce programme qui aura pour thème Légalement confiante chez soi : le droit locatif », conclut Medleen Menelas.

Pour en apprendre davantage sur les capsules vidéo et le projet Légalement confiante, consulter le site https://rfsoo.ca/legalement-confiante.

Photo (RFSOO) : Les participantes à la présentation du programme Légalement confiante