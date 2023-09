Alexia Grousson

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a organisé, le 24 août, un atelier d’artisanat pour lancer Plus jamais seule. Ce programme destiné aux femmes francophones de 55 ans et plus a pour objectif de les aider à sortir de l’isolement en leur offrant divers services et activités.

« Nous voulons créer un pont intergénérationnel entre un bénévole et une aînée. Le bénévole devra s’engager à poser un geste par semaine – un appel, une lettre, une visite, une aide pour réparation, etc. Le but est de s’assurer que tout va bien pour la personne », explique Émilie Joncas, intervenante au RFSOO.

Pour ouvrir le bal, le Réseaux-femmes a organisé une rencontre à la Résidence Richelieu de Windsor. « Il y avait une dizaine de bénévoles et sept résidentes. Nous avons choisi de tenir cette rencontre à la Résidence, car nous savons que plusieurs femmes ont des problèmes de transport ou de mobilité. Il était donc plus simple d’aller directement à elles.

« Nous avons d’abord présenté le programme et nous avons parlé de la partie dont je m’occupe, le conseil individuel. Ensuite, nous avons fait plusieurs activités. Les participantes pouvaient faire du macramé, des empreintes de leurs mains en silicone, des sous-verres en résine époxy ou de la broderie et du tissage. Nous avons démontré chacune des activités, puis les intéressées pouvaient repartir avec une trousse afin de continuer de pratiquer par elles-mêmes », ajoute Mme Joncas.

Une collation a suivi pour prolonger le plaisir d’être en bonne compagnie.

« Nous sommes heureuses au RFSOO de rendre des services accessibles et de pouvoir aider notre communauté. Nous espérons gagner en visibilité car, en étant plus connue, nous pourrons toucher encore plus de femmes. Pour ma part, ce type de projet est très gratifiant. Non seulement je sais que j’aide des personnes dans leur vie quotidienne mais aussi que j’ai la chance de partager avec elles mes passions. C’était vraiment touchant de voir la joie sur leur visage », conclut Émilie Joncas.

Les femmes aînées et les bénévoles intéressés par le projet peuvent remplir le formulaire directement sur le site rfsoo.ca/solutions-pour-les-femmes-ainees.

Photo (Facebook du RFSOO) : Participantes et bénévoles à l’activité d’artisanat