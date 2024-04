Zaïna Kere Kere Mishe

Toute la ville de Windsor le savait. Une éclipse, cela n’arrive pas tous les jours. Les résidents de la ville savent que la Terre tourne autour du Soleil, et la Lune tourne autour de la Terre.

Pouvoir observer une éclipse solaire pendant environ trois minutes et demie est un fait très rare. Le phénomène se produit lorsque la Lune se retrouve parfaitement alignée entre la Terre et le Soleil, occultant entièrement la lumière de ce dernier pendant quelques minutes, et plongeant par conséquent la Terre dans l’obscurité en pleine journée.

Le lundi 8 avril, Windsor tout comme de nombreuses villes en Ontario, au Québec et dans les Maritimes a vécu une éclipse totale. La mobilisation autour de cet événement s’est avérée importante au regard de sa préparation dans les familles et services. Diverses écoles et quelques collèges avaient fermé leurs portes afin de mettre à l’abri élèves et étudiants des rayons lumineux du Soleil.

« L’événement ne va pas assez durer. La tentation de regarder le Soleil sera grande. Nous avons estimé nécessaire que les cours de l’après-midi soient donnés en ligne afin de garantir la sécurité visuelle des étudiants », indique une représentante de la direction de la Maison éducationnelle d’apprentissage de la langue anglaise (Mason).

Sur les avenues, rues et boulevards de Windsor, l’éclipse solaire annoncée depuis plus d’une semaine par l’Agence spatiale canadienne (ASC) suscitait enthousiasme et curiosité.

Par le biais d’un communiqué, l’ASC avait tiré la sonnette d’alarme sur les précautions à prendre pour observer en toute sécurité l’éclipse. « L’éclipse qui se produira dans le ciel du Canada, des États-Unis et du Mexique sera totale. Certaines régions de ces pays seront brièvement plongées dans l’obscurité. Il ne faut pas regarder le Soleil directement sans protection adéquate. Sinon, cela peut entraîner de graves problèmes jusqu’à la perte partielle ou totale de la vue », souligne le document.

Cet événement temporaire imposait toutefois un dispositif nécessaire et irréversible pour l’apprécier. Les lunettes spéciales, se sont vendues comme des petits pains chauds dans les commerces où l’on pouvait s’en procurer. Il ne faut pas se leurrer, l’événement a permis à quelques commerçants d’en tirer des bénéfices.

« Ces lunettes spéciales n’ont pas été distribuées gratuitement. Je les ai achetées. Une paire pour moi et deux autres pour mes deux filles qui m’accompagnent », explique Graetha, la cinquantaine révolue, traversant la voie pour rejoindre sa soeur de l’autre côté de la promenade Riverside, qui donne tout bonnement sur la rivière Detroit et la ville du même nom dans l’État du Michigan.

Sur la longue allée de Riverside, les observateurs arboraient presque tous des lunettes avec monture en carton adaptées pour la circonstance. Ils scrutaient de temps en temps le ciel, espérant justement voir ce qui allait se passer avec empressement.

L’éclipse totale

À 15 h, heure du passage de l’éclipse à Windsor, le ciel était complètement clair et dégagé. Pendant plus de 3 minutes et demie, toutes les personnes sur Riverside se sont estimées chanceuses et heureuses. Même si ce temps peut sembler court, le phénomène a eu le mérite d’imposer et susciter au même moment l’admiration.

« L’anneau que j’ai vu se former au contact de la Lune et du Soleil était magnifique. J’aurais voulu que ce spectacle dure une journée entière. Hélas ! », réclame Graetha ravie d’avoir été témoin de l’événement.

Et quand sa soeur et ses amies la rejoignent sur le banc pour profiter avec elle du Soleil qui avait repris le dessus après le passage de la Lune et de l’air frais soufflant du Detroit, des commentaires affluent de tous les sens.

« Moi, j’ai grelotté à la rencontre du Soleil et de la Lune. J’ai eu des frissons. Est-ce parce que je n’ai que ce petit chandail en laine sur moi? », questionne la soeur de Graetha, avant de placer une écharpe rose autour de son cou afin d’éviter de prendre froid.

Pour Quiri, 30 ans, c’est un événement inoubliable. « C’était merveilleux. Je n’avais jamais rien vu de tel. Voir comment les étoiles s’alignaient au-dessus de ma tête était incroyable », s’étonne-t-il.

Si l’éclipse constitue sans doute un moment exceptionnel pour certains à Windsor, pour d’autres, cela ne l’est pas forcément pour des raisons multiples notamment de croyances, subjectivités et interprétations diverses.

Une chose est sûre, au-delà de la divergence des points de vue ou appréciations, les spectateurs sur Riverside semblent être repartis avec la sensation d’une ère nouvelle, avec un peu moins de chaos et peut-être aussi avec un sens profond de la vie.