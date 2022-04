Tel qu’annoncé en février dernier, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) dévoilait le 31 mars son portail inkubo.ca. Partie intégrante de l’écosystème d’affaires franco-ontarien, celui-ci vient soutenir la croissance des entrepreneurs francophones en recensant les services de préincubation, d’incubation, d’implémentation et d’accélération (PIIA) des entreprises disponibles en français dans la province.

Centré sur l’utilisatrice ou l’utilisateur, inkubo.ca offre la possibilité d’obtenir une liste des programmes et organismes, permettant ainsi d’accéder à l’ensemble des services proposés grâce à l’utilisation de références intelligentes automatisées et à l’ajout de liens de référence numériques entre les plateformes et les initiatives des organismes et acteurs clés.

« La FGA se réjouit de pouvoir porter encore plus haut ses activités de soutien à la croissance des petites et moyennes entreprises. La plateforme inkubo.ca est le fruit d’un travail de collaboration colossal avec nos partenaires et permet, dès aujourd’hui, d’offrir une solution à toutes nos entrepreneurs franco-ontariens pour porter leurs projets grâce à une solution intégrée et innovante pour leur incubation », explique Dominic Mailloux, président de la FGA.

Les critères de recherche du portail inkubo.ca, qui répertorie également certaines ressources anglophones en Ontario ou francophones dans d’autres provinces canadiennes, permettent d’affiner les recherches en sélectionnant, au choix, le profil de l’entrepreneur, les services ou programmes recherchés et les organismes proposant des services en matière de PIIA.

Réalisée grâce au soutien financier du ministère des Affaires francophones, cette initiative s’inscrit dans la création plus globale et collaborative d’un nouvel écosystème d’affaires francophone en Ontario. Avec inkubo.ca s’ajoute une offre de location d’espaces physiques dédiés à Toronto pour accompagner les activités des entreprises naissantes, ainsi qu’un soutien aux programmes d’incubation existants offerts par des organismes membres de l’écosystème.

L’écosystème entrepreneurial – ou écosystème d’affaires, est défini comme un ensemble d’acteurs et de facteurs interdépendants coordonnés de manière à favoriser la création et la croissance d’un entrepreneuriat productif sur un territoire particulier.

Créé en collaboration avec plusieurs parties prenantes et acteurs clés du secteur des affaires franco-ontarien, notamment le Collège Boréal, le Collège La Cité, le Conseil de la coopération de l’Ontario, la Fondation franco-ontarienne, la Société Économique de l’Ontario et l’Union des cultivateurs franco-ontariens, cet écosystème favorisera ainsi l’essor des entreprises francophones en Ontario grâce à des services de PIIA.

Source : FGA

Photo : Dominic Mailloux, président de la FGA