Le groupe musical Les Soliloques était en tournée le 25 mars dans la région pour présenter leur spectacle et album en quintette Quel que soit notre sort au Centre communautaire La Girouette à Chatham. Cette création mêlant le pop et la poésie a été financée par le Conseil des arts de l’Ontario.

Il s’agissait du premier spectacle dans les locaux de La Girouette depuis le retour des activités en personne à la suite des assouplissements sanitaires de février dernier. La petite salle du centre communautaire était d’ailleurs bondée pour l’événement et l’atmosphère était à la fête.

Le groupe Les Soliloques tire ses influences musicales du indie-rock moderne, du folk, des formes pop et des styles classiques pour refléter ses monologues internes, ces soliloques que sont leurs chansons. Le mot « soliloque » veut dire le discours d’une personne qui se parle à elle-même ou qui pense tout haut. Ces artistes interprètent des chansons qui font réfléchir à votre propre expérience de vie.

Le groupe Les Soliloques est composé principalement de la chanteuse Erika Lamon et de l’auteur-compositeur et guitariste Max Nolet, fondateurs du groupe. Pour leur tournée dans la région, ils étaient accompagnés d’un percussionniste, d’un bassiste et d’un claviériste.

Les Soliloques ont enregistré leur premier album à l’été 2018 qui compte six compositions francophones et a été enregistré dans un petit studio de Kingston. Ils ont lancé leur premier EP le 8 février 2019. Le demi-album, Quel que soit notre sort, est une œuvre de paradoxes. Entre espoir et désespoir, mal aimer et être mal aimé, s’abandonner au destin et se prendre en main, cette collection de cinq pièces fait réfléchir sur l’expérience tant humaine des relations.

Le public de Chatham a beaucoup apprécié la prestation musicale et surtout le plaisir de pouvoir de nouveau assister à un spectacle en français dans les locaux du Centre communautaire. Les prochaines activités à La Girouette auront lieu les 23 et 30 avril avec des ateliers sur la confection d’une couronne de printemps et le vitrail. Pour plus de renseignements, consultez le www.cclagirouette.ca.

Photos : Les Soliloques sur la scène du Centre communautaire La Girouette

Crédit photo : La Girouette