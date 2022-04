Le Conseil scolaire Viamonde a annoncé le 5 avril la nomination d’un gestionnaire de haut niveau pour prendre le relais à la tête de ses opérations. À compter du 19 avril prochain, c’est Michel Laverdière, un gestionnaire expérimenté du milieu de l’éducation, qui sera responsable de veiller à la saine administration de l’organisation et à l’actualisation de son plan opérationnel, à titre de directeur de l’Éducation et secrétaire par intérim.

Au fil de sa carrière en Ontario, débutée en 1989, M. Laverdière a notamment été enseignant, conseiller pédagogique, agent d’éducation au sein de la division des politiques et programmes en enfance en difficulté du ministère de l’Éducation, puis directeur de plusieurs écoles. En 2016, il s’est joint au comité exécutif du conseil à titre de surintendant de l’éducation. À ce titre, il a supervisé les écoles de plusieurs régions en plus d’être responsable du dossier systémique de l’enfance en difficulté. Toujours débordant d’énergie et véritablement passionné du monde de l’éducation, il a accepté de mettre sur pause ses projets de retraite pour prendre les rênes du Conseil.

« Je suis ravi de revenir à Viamonde à temps complet pour effectuer ce mandat, en soutenant et en encadrant les efforts visant à répondre aux objectifs stratégiques du Conseil qui sont de développer des élèves épanouis et engagés à travers une organisation à l’écoute, performante et innovante, positionnée comme un carrefour francophone accueillant et ouvert sur ses communautés, puis gouverné de manière responsable », a indiqué M. Laverdière.

La présidente du Conseil, Geneviève Oger, tient à souligner la qualité de la candidature de M. Laverdière pour ce poste hautement stratégique. « Sa vaste expérience, en particulier dans le domaine de l’enfance en difficulté, son approche collaborative et son souci de transparence s’alignent bien avec les valeurs du Conseil. Sous le leadership de Monsieur Laverdière, Viamonde continuera de déployer les grandes orientations de son plan stratégique et d’en atteindre les résultats. ».

L’arrivée de M. Laverdière comme directeur de l’Éducation et secrétaire par intérim coïncide avec la fin du contrat de Jean-Luc Bernard, qui a occupé le poste par intérim depuis le début de l’année 2022. « J’en profite pour saluer le travail de Jean-Luc Bernard, qui a tenu le fort au cours des derniers mois, en intérim. Sa grande expérience dans le milieu de l’éducation francophone et à Viamonde, entre autres, ont été d’un appui incommensurable pour nous. Au nom du Conseil, je le remercie chaleureusement », conclut Mme Oger.

(Source et photo: Conseil scolaire Viamonde)