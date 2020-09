Une vingtaine de membres du Club Richelieu Windsor se sont retrouvés au restaurant Wineology, le mercredi 23 septembre, pour une première rencontre depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Et selon plusieurs d’entre eux, ce déconfinement d’un soir était très attendu.

« Le conseil d’administration a pris les mesures possibles dans l’organisation de cette activité pour veiller à la santé et la sécurité des participants, explique Tom Sobocan, président de l’organisme. Cependant, nous leur avons demandé de porter un masque jusqu’à ce qu’ils soient assis à leur table. Nous avons placé les personnes d’une même famille et leurs amis proches ensemble après consultation auprès des membres. »

Malgré la remontée du nombre de cas de COVID-19 en Ontario au cours de la semaine qui a précédé ce souper Richelieu, la région de Windsor-Essex ne comptait que sept nouveaux cas ce jour-là et les gens se sentaient en confiance à leur arrivée au restaurant.

De plus, le propriétaire de Wineology, Jean-Claude Boulos, avait ouvert les murs de la façade du commerce et la terrasse pour assurer une bonne ventilation durant l’événement.

Ces retrouvailles Richelieu étaient une occasion pour les administrateurs d’expliquer aux membres le travail accompli depuis le début de la période de confinement en mars dernier, notamment la mise en place d’un nouveau site internet qui sera mis en ligne bientôt.

Avant le souper, le vice-président du Club, Alphonse Ngolo, a rendu hommage à plusieurs membres décédés depuis le mois de mars dernier. Il s’agit de Richard Plante, Dominique Marotte (frère de Didier, ancien président de la Résidence Richelieu), Carmen Labonne (première locataire de la Résidence Richelieu il y a 30 ans), Gérard Pitre, Magella Théroux (président sortant de la Résidence Richelieu) et Gaston Ngabou (père de M. Ngolo). Il a également eu une pensée pour Pauline Gagnier, décédée récemment.

M. Sobocan a souligné le travail des premiers répondants et intervenants dans la lutte contre la COVID-19 : « Nous reconnaissons leur courage et leur professionnalisme. Prenez le temps de les remercier quand vous les rencontrez ».

Puis, M. Sobocan a présenté aux participants le nouveau président de la Résidence Richelieu, Raymond Clavette, qui a confirmé que depuis le début de la crise sanitaire aucun cas d’infection n’avait été déclaré dans l’établissement.

M. Clavette a ensuite présenté les nouveaux gérants responsables de la Résidence, Cy et Anna Bulcke. Cette dernière a raconté à quel point elle et son mari sont heureux et choyés d’occuper ces nouvelles fonctions, et qu’il existe une belle relation entre eux et les résidents.

Le prochain rendez-vous Richelieu est prévu pour le 21 octobre avec, au programme, l’assemblée annuelle du Club et celle de la Résidence Richelieu. « Le lieu reste à déterminer et nous suivrons de près les développements de la crise sanitaire avant de confirmer les détails de cette rencontre », a conclu M. Sobocan.

PHOTO – De gauche à droite : Jean Sauvé, Anna et Cy Bulke, Heidi et Hélène Plante ainsi que Rosine Mailloux étaient très heureux de se retrouver entre amis Richelieu.