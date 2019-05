Une trentaine de jeunes Congolais se sont réunis récemment à la Place du Partage autour des membres du comité exécutif de leur association pour échanger sur des sujets qui intéressent la communauté, et plus particulièrement la jeunesse congolaise de Windsor.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le président de l’Association congolaise de Windsor-Essex (COCOWE), Jacques Lehani Kagayo a invité les participants, chacun dans la langue congolaise qu’il maitrise, de faire une brève présentation. Sans tarder et à l’unanimité, la langue de travail convenue a été le swahili, majoritairement parlé et compris par les participants. Certains des jeunes ont en plus fait part de leurs centres d’intérêts en dehors des études et du travail. Il s’agit du soccer, du basketball et la musique qui viennent en tête des activités des jeunes congolais à Windsor.

Des experts en matière d’éducation étaient aussi de la partie. Ils ont conseillé aux jeunes de se bâtir des réseaux faciliteront le processus d’intégration dans la société hôte. Christine Macina, volontaire à Woman Entreprise Skills and Training (WEST) en a profité pour donner « des renseignements relatifs au programme WEST à tous ceux qui s’intéressent aux métiers. Mme Macina a invité les jeunes à communiquer avec l’organisme et a distribué des dépliants.

Le groupe s’est choisi un comité de cinq personnes qui va travailler de concert avec l’exécutif. Il s’agit de Mireille Rwamihigo, Nyota Malumbi, Mariam Mambo, Barthelemy Kamengele et Amani Kisangara Emmanuel. Ce dernier a été élu au poste de coordonnateur. Habitué à travailler avec des jeunes dans son Congo natal avant de s’installer à Windsor il y a moins de deux ans, il se dit déterminé à relever les défis de ses compatriotes. « En tant que représentant, je dois me battre, je dois faire de mon mieux afin que la jeunesse congolaise soit beaucoup plus active et retrouve sa place ici à Windsor », explique M. Emmanuel.

Elu pour un mandat de deux ans, le président de la COCOWE s’est félicité de la réalisation progressive de son programme. « Après la soirée de la réconciliation, puis la mise en place d’une section des femmes à laquelle la gestion de projets a été confiée, c’est maintenant le moment pour la formation de la coordination des jeunes », précise t-il. M. Lehani a donné comme mission bien spécifique au comité de la jeunesse congolaise d’aller recruter d’autres adolescents qui ignorent encore l’existence de la communauté congolaise.

PHOTO : Les dirigeants et participants à cette rencontre de la communauté congolaise

SOURCE: Gabriel Nikundana