Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) offre une nouvelle opportunité aux élèves : un camp d’été théâtral. L’expression théâtrale donne l’occasion à ceux qui s’y adonnent de sortir de leur bulle, d’étendre leur zone de confort et d’accroître leur confiance. Comme discipline, le théâtre permet aussi de créer des amitiés, d’explorer des talents inconnus et, pour les jeunes qui seront de la partie cet été, de présenter une création composée avec amour et beaucoup de plaisir.

Ce camp estival donnera la chance aux participants d’approfondir leurs connaissances du théâtre, de l’improvisation, de l’écriture, de la musique et de la technologie dans un environnement propice à la création dans le cadre duquel ils seront entourés d’une équipe talentueuse.

Avec ce camp, le CCFWEK offrira donc aux jeunes la possibilité d’explorer leurs talents d’improvisateur, artistiques, musicaux, en écriture et en technologie, et ce, uniquement en français.

Au cours des sept semaines du camp, les élèves écriront une pièce de théâtre, créeront des accessoires et des costumes et apprendront des techniques de mise en scène. Ils présenteront le fruit de leur travail aux membres de leurs familles respectives et leurs amis la dernière semaine du camp.

Le camp est d’une durée de sept semaines – du mardi 2 juillet au vendredi 16 août. Il faut s’inscrire pour toute la durée du camp qui se déroulera du lundi au vendredi de 9 h à 13 h 30 à l’école Saint-Antoine située au 1317, rue Lesperance à Tecumseh. Les élèves de la 4e à la 10e année peuvent y participer. Le coût est de 350 $ pour toute la durée du camp.

Un camp unique

Cette activité théâtrale offrira une expérience unique aux élèves qui exploreront leurs talents dans les diverses disciplines liées au domaine théâtral et les jeunes pourront aussi exprimer leurs talents d’improvisateurs dans le cadre de matchs amicaux.

Pour ceux qui désirent s’inscrire au camp, téléphonez au CCFWEK en composant le 519-948-5545.