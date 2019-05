Il y avait du monde dans l’amphithéâtre de l’École secondaire catholique L’Essor le soir du mercredi 22 mai. Des camarades de classe, des parents, des enseignants et responsables de l’école et la communauté ont suivi sans se fatiguer la comédie musicale Sister Act que présentait la troupe Esprit Essor. L’orchestre de l’école, sous la direction de Gabrielle Papineau, accompagnait avec talent les acteurs qui chantaient sur scène.

La comédie musicale a duré deux heures, entrecoupée seulement d’une pause de dix minutes. Il y avait des scènes comiques entre acteurs qui faisaient rire toute la salle, des chansons et danses avec élégance, plus particulièrement celles de Tamaria Fraser qui jouait le rôle de Deloris Van Cartier dans le film Sister Act, sous les applaudissements nourris des spectateurs. Tamaria Fraser (Deloris) avait du succès partout où elle se produisait en spectacle avant de se retrouver dans le couvent pour y chercher protection, après avoir dénoncé à la police un meurtre perpétré par son patron et ami Zach Dodge qui incarnait le personnage de Curtis. Au couvent, Deloris, sous le pseudonyme de sœur Marie-Clarence et la mère Supérieure se menaient une vie difficile. Des échanges souvent tendus entre elles sur la vie et les croyances, des contradictions drôles ovationnées par des spectateurs. Malgré cette dure relation, Katie Kerekes (mère Supérieure) a fait recours à Tamaria (sœur Marie-Clarence) pour redynamiser sa chorale désordonnée aux voix désagréables. Elle s’est bien acquittée de son travail à un point tel qu’elle a dirigé la chorale devant le Pape, représenté dans la comédie musicale par Gabrielle Papineau. Elle a pendant quelques minutes mis de côté sa baguette de chef d’orchestre, enfilé les habits du pape pour justement assister à la messe où chantaient les sœurs dirigées par sœur Marie-Clarence.

Les acteurs ont su incarner les différents personnages du film à la satisfaction totale de Michelle Bézaire, metteure en scène. « Je suis très fière du travail que les élèves ont fait. Ils ont mis des heures et des heures à se préparer pour cette présentation. C’est une réussite non seulement qui vient des comédiens mais aussi des musiciens, c’est très impressionnant, c’est une grande tâche et ils l’ont fait avec beaucoup de succès ».

Gabrielle Papineau, chef d’orchestre était aussi contente de ses musiciens qu’elle a encadrés depuis le mois d’avril. « De mon côté, mes 14 élèves ont joué deux heures presque sans arrêt. Pour des élèves du secondaire, ils font un travail exceptionnel. Je suis très fière d’eux, tout le monde a bien participé et mis son cœur dans cette production », dit-elle.

A la fin de la comédie, Tamaria Fraser au milieu de ses proches était heureuse d’avoir pleinement rempli le rôle de Deloris malgré son temps partagé entre la pièce et ses études. « C’était vraiment difficile parce que je devais balancer mon temps entre les pratiques et les travaux de l’école. J’ai manqué beaucoup d’évaluations », dit-elle avant d’ajouter « je vais me rattraper ».

Quelques parents sont venus assister et même soutenir ces jeunes élèves comme l’a précisé Marguerite Tshilomba : « C’est une réussite totale. Les élèves ont travaillé tellement fort, ils terminaient des fois à 19 h, ils revenaient durant les fins de semaine, samedi et dimanche de 8 h à 16 h. C’était épuisant ! Mais ça valait la peine. Les résultats qu’on voit aujourd’hui, le soutien, le travail des membres du personnel, c’est incroyable », conclut-elle.

La présentation a été réalisée par la troupe Esprit Essor en partenariat avec le programme de musique de l’École secondaire catholique l’Essor.

PHOTO: La troupe de comédiens Esprit Essor

SOURCE: Gabriel Nikundana