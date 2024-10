Le 29 septembre, la paroisse St-Jérôme a souligné un double événement : la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et le 66e anniversaire de la paroisse. Le premier rend hommage aux enfants autochtones qui n’ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leurs familles; le second a permis à la communauté de se rassembler pour une messe des familles avec le père Champagne et de profiter d’un repas en famille à l’occasion de l’anniversaire de la paroisse.

Photo crédit : paroisse St-Jérôme