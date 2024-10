Olaïsha Francis

Le Club Richelieu Windsor a relancé ses soupers mensuels après la pause estivale.

Le président du Club Richelieu, Alphonse Ngolo, a accueilli les convives autour d’un souper, puis a présenté les membres et les invités du Club. S’en est suivie une cérémonie d’intronisation pour quatre nouveaux membres du Club Richelieu, soit Christine Brooks, Henry Constant, Antoine Sassine et Odile Toko.

La cérémonie d’intronisation débute avec les parrains et marraines qui lisent, à tour de rôle, une courte biographie de leur candidat. Ensuite, ils placent l’épinglette Richelieu sur la personne et lui présente un certificat officiel et une rose rouge. Les nouveaux membres récitent l’engagement Richelieu, suivi du chant Richelieu pendant que les membres du Club les félicitent.

Christine Brooks

Née à Bruxelles, Christine Brooks a grandi à Dilbeek, en Belgique, où elle a appris le néerlandais. Elle a vécu en situation minoritaire francophone, à l’exception de brefs séjours à Lausanne et à Paris. Ses parents, qui étaient de grands voyageurs, l’ont initiée à des merveilles naturelles et à des cultures diverses, ce qui a favorisé son goût pour l’histoire. Christine est conseillère au Conseil scolaire catholique Providence et est heureuse de joindre le Club Richelieu qui fait la promotion de la francophonie et soutient le développement de l’enfance.

Henry Constant

Originaire d’Haïti, Henry Constant a enseigné dans plusieurs écoles et universités. Il apprécie l’œuvre du Club Richelieu International, un mouvement qui mousse la francophonie à travers des actions sociales.

Antoine Sassine

Né au Liban, Antoine Sassine s’est installé à Windsor pour poursuivre ses études. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en littérature française de l’Université de Windsor. Il a enseigné le français à l’Université Mount Royal et à l’Université St. Mary’s, et y a donné des cours de littérature française, sur les cultures méditerranéennes, la littérature mondiale francophone et la culture québécoise. En outre, M. Sassine a occupé les postes de président du comité d’articulation et de directeur du département des langues et des cultures de l’Université Mount Royal.

Odile Toko

Née au Cameroun, Odile Toko est éducatrice et mère de deux enfants. Elle est arrivée au Canada en juin 2008 et a intégré la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa en septembre 2009. Mme Toko enseigne à l’école St-Michel et à Georges-P.-Vanier. « Le dévouement d’Odile pour le service humain l’a amenée à devenir membre du Club Richelieu, croyant en la dignité et la bonté de chaque personne », explique sa marraine Richelieu, Diane Gravel.

Après la cérémonie d’intronisation, Jean-Claude Ngendahayo a présenté les activités de l’association l’ANFSO-ESPOIR, un organisme qui contribue au développement et au maintien des éléments de l’identité culturelle de ses membres dans le Sud-Ouest.

Le prochain souper aura lieu le vendredi 18 octobre. À cette occasion, le bénévole de l’année sera honoré.

Photo (Tom Sobocan) : De gauche à droite : Antoine Sassine, Odile Toko, Christine Brooks, Henry Constant et le président du Club Richelieu, Alphonse Ngolo