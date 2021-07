L’artiste en peinture murale DERKZ continue de surprendre et d’embellir les quartiers et commerces de Windsor. Sa plus récente création sur le thème de l’Arctique est située sur le mur du commerce Little Foot Foods situé au 1404, chemin Tecumseh Est. Cette œuvre a été une collaboration avec les artistes Luvs pour le faucon et Nick Sweetman pour le caribou. À voir lorsque vous passerez dans le quartier!

(Crédit photo : Drew Dilkens)