Alexia Grousson

La couture, un art intemporel, continue de passionner petits et grands à travers les générations. S’adaptant aux époques et aux modes, cet art de l’assemblage des tissus permet de créer vêtements, accessoires et autres articles textiles.

Cet été, le Centre d’orientation pour adolescents, sous la direction de Marie-Ève Pichette Stroesser, a mis en place une programmation créative et manuelle. « Nous voulions offrir aux jeunes un projet sur plusieurs jours qui les inciterait à entreprendre et à poursuivre, tout en les sensibilisant à une cause », explique la gestionnaire. Ainsi, un atelier de couture écologique et créatif s’est tenu du 8 au 11 juillet au Carrefour communautaire francophone.

« Nous avons utilisé de vieux pantalons qu’ils nous restaient des dons de vêtements. Particulièrement des jeans, car le tissu est plus robuste. L’objectif était de le transformer en sac stylé, réutilisable et à leur image », poursuit-elle.

Cet atelier a permis aux jeunes de redécouvrir l’importance de prendre son temps, chaque étape de la couture nécessitant minutie et patience.

Les adolescents ont choisi leur textile et leur modèle de sac parmi trois patrons avant de commencer le découpage. Guidés par Mariane Waltzing, une passionnée de couture, ils ont appris à épingler les patrons, à coudre à la machine – les machines ont été généreusement prêtées par des membres de la communauté – et à respecter les consignes de sécurité.

« Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils utilisaient une machine à coudre. Nous leur avons donc expliqué les différentes parties et leur fonctionnement. Nous avons aussi abordé les aspects sécuritaires à respecter. Nous leur avons expliqué comment faire, défaire ou refaire. C’était entièrement leur création. Ils ont compris qu’ils pouvaient y arriver par eux-mêmes », ajoute la responsable du Centre pour ados.

Le dernier jour, les jeunes ont peaufiné leurs créations en ajoutant des poches, des écussons, des sangles, des formes découpées. Les résultats allaient de grands sacs fourre-tout à des pochettes de maquillage, en passant par des petits sacs discrets.

« Au début, certains étaient réticents face à cet atelier. Finalement, ce sont eux qui se sont le plus impliqués et ont fièrement pavané avec leurs créations. Ils ont appris toutes les étapes de la confection d’un sac, même comment utiliser un marteau pour aplanir les coins des jeans et repasser pour lisser le tissu », confie Marie-Ève Pichette Stroesser.

Malgré quelques frustrations avec des aiguilles ou des machines brisées, les adolescents se sont amusés et ont beaucoup appris. « En plus de n’avoir rien acheté, car nous avons réutilisé le tissu des vêtements en surplus de la Corde à linge, j’ai pu voir la main de la communauté en action et cela fait vraiment chaud au cœur », conclut-elle. Cet atelier a non seulement éveillé la créativité des jeunes, mais a également renforcé les liens communautaires et sensibilisé à l’importance du recyclage textile.

Photos (CCFWEK) : Jule Nouba-Asra observe Neirouz Kahwe qui explique à son frère comment repasser.