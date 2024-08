Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a proposé une nouvelle activité des plus intéressantes à ses membres en organisant, le 19 juillet, une visite guidée du patrimoine historique et culturel avec les murales dans le quartier Ford City.

« C’est la première fois que nous organisons ce genre de sortie avec la communauté. Nous essayons de trouver de nouvelles occasions de la rassembler afin que les membres se rencontrent, apprennent les uns des autres et tissent des liens d’amitié. Et quoi de mieux pour les nouveaux arrivants que de découvrir leur ville d’adoption? », commente Marine Lefèvre, gestionnaire des programmes et services subventionnés au CCFWEK.

Le quartier portant le nom de Ford City s’est développé à partir d’une paroisse française, fondée en 1884 sur un terrain donné par le francophone François Drouillard. William McGregor, un habitant du village autrefois nommé Walkerville, était le président de la société Wagon Works. À sa mort, un de ses fils, Gordon Morton McGregor, a pris le relais en tant que président. Après avoir rencontré Henry Ford, il signa un accord avec lui afin de créer et financer une entreprise pour fabriquer et vendre des produits Ford au Canada. C’est ainsi qu’en 1904, il est devenu chef de la jeune Ford Motor Company of Canada et la production d’automobile débuta à Wagon Works.

À mesure que cette compagnie grandissait, la région devint une ville en plein essor. En 1913, il y avait environ 1400 employés. En 1915, le village obtient le statut de ville. Dans les années qui suivirent, de nombreux immigrants européens s’y installèrent pour rejoindre la main-d’œuvre de Ford. Avec plus de 16 000 habitants, Ford City prit le nom d’East Windsor.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise a prospéré en produisant et en envoyant des véhicules militaires en Europe. S’en est suivie une croissance exponentielle des ventes de voitures. Pour répondre à ce besoin, Ford du Canada déplace son siège social et construit une nouvelle usine d’assemblage à Oakville, en Ontario, qui ouvre ses portes en 1953. Bien que l’usine de montage de moteurs soit toujours ouverte, ce déménagement entraîna peu à peu le dispersement de la population et le déclin de Ford City.

Murales

Depuis les années 2000, une vingtaine de murales retraçant l’histoire de Ford City se trouvent sur les murs de la rue Drouillard. Elles couvrent les débuts de la ville avec François Drouillard, la société Wagon Works et Motor Company of Canada ainsi que plusieurs figures importantes de la boxe dont Margaret « Mean » Sodoroff et Alex Borshuk.

Margaret s’est imposée très tôt dans le milieu de la boxe en gagnant de nombreux titres aux niveaux national et international à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle détient un titre de championne canadienne de boxe amateur et trois titres de championne du monde professionnel. Elle est devenue la première entraîneuse de l’équipe nationale canadienne de boxe féminine et a également été entraîneuse au Border City Boxing Club. Ce dernier a été fondé en 1988, et est encore une institution. Il propose une multitude de programmes pour les jeunes. Sodoroff a attiré plusieurs champions qui voulaient s’entraîner avec elle, dont Jeannine Garside qui est arrivée à Windsor à l’adolescence et a participé aux Jeux olympiques de 2012. Quant à Alex Borshuk, ou Al Delany, il est natif de Ford City et a été champion de boxe poids lourd de 1941 à 1945. Son palmarès est de 65 victoires, dont 25 victoires par KO.

« C’est intéressant de connaître la ville et son histoire. Par exemple, il y a de nombreux lieux de culte montrant les différentes origines des immigrants de la ville au fil du temps. Windsor est un beau modèle d’immigration montrant qu’il est possible de s’installer et de prospérer avec ses bagages et son vécu dans une nouvelle ville. J’ai été agréablement surprise par les nombreuses questions et il y a eu beaucoup d’échanges. Les participants étaient intrigués par le quartier, particulièrement comment celui-ci peut être aussi vide alors qu’il était le cœur de la municipalité il y a quelques années », conclut Marine Lefèvre.

Une autre sortie historique sera organisée par l’organisme le 9 août au Fort-Malden à Amherstburg.

Photo (CCCFWEK) : Le groupe s’est arrêté devant la murale du fondateur du village, François Drouillard.