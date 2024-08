Christiane Beaupré

Le ministre canadien du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a célébré l’achèvement du raccordement du tablier du Pont international Gordie Howe (PIGH) entre Windsor et Détroit le mercredi 24 juillet. Il était accompagné de l’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, du maire de Windsor, Drew Dilkens, ainsi que de hauts fonctionnaires des agences frontalières des deux pays et d’élus locaux.

Cette cérémonie marquait la fin de plus de 20 ans de collaboration et d’efforts entre divers partenaires. Le PIGH, avec ses 853 mètres de long, est désormais le plus long pont à haubans d’Amérique du Nord et le dixième au monde.

« Le Canada et les États-Unis ont toujours accompli de grandes choses ensemble. Le PIGH, le plus grand projet d’infrastructure jamais réalisé à la frontière canado-américaine, en est la preuve. Ce pont renforce non seulement les liens entre les deux pays, mais il stimule également la croissance économique, crée des emplois et renforce la sécurité frontalière », a déclaré le ministre Fraser.

Le Pont vise à améliorer la circulation des personnes et des marchandises entre Windsor et Détroit, reliant les deux plus grands points d’entrée à la frontière canado-américaine et l’autoroute I-75. Ce projet promet de moderniser la chaîne d’approvisionnement et de sécuriser les échanges commerciaux entre les deux nations.

Le corridor Windsor-Détroit, le passage terrestre le plus fréquenté entre le Canada et les États-Unis, voit transiter 25 % des échanges commerciaux par camion. Les retombées économiques sont déjà perceptibles des deux côtés de la frontière, avec des investissements communautaires de 20 millions $. Ces fonds ont été utilisés pour des projets variés, incluant des sentiers pédestres, des aménagements environnementaux, le développement d’entreprises, l’engagement des jeunes, des améliorations routières ainsi que des initiatives artistiques et culturelles.

Impact sur la francophonie locale

Outre les emplois créés dans le domaine de la construction du pont et des infrastructures environnantes, le projet du Pont international Gordie Howe a eu des retombées significatives pour la communauté francophone. Grâce au plan d’avantages communautaires du Pont, plus de 2 millions $ ont été investis dans divers partenariats, initiatives de sécurité, liens communautaires, ainsi que dans l’esthétique et l’aménagement paysager.

Parmi les projets bénéficiaires de ces fonds figure le déplacement du canoë des fêtes du Tricentenaire devant le Collège Boréal, situé sur Forest Glade. Cette initiative, menée par l’Association des communautés francophones de l’Ontario pour Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO), relève de la catégorie « esthétique et aménagement paysager ». Une réplique du canoë d’Antoine Laumet de La Mothe Cadillac remplacera l’original.

Ce projet prévoit la restauration et le déplacement du monument en forme de canoë vers un parc de la région de Sandwich. Une plaque commémorative sera également ajoutée pour reconnaître l’histoire francophone de la région.

« Nous allons reconstruire le canoë du Tricentenaire, confirme Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO. L’ancien canoë était en place devant Place Concorde depuis 24 ans et le temps a endommagé le monument. Nous attendons toujours de recevoir les recommandations de la Ville de Windsor pour le nouvel emplacement. Une demande avait été faite au préalable à la Table de concertation Franco-Info à l’époque et tous les organismes de la communauté avaient donné leur aval pour ce projet. Nous espérons que le monument sera mis en place dans le quartier Sandwich Ouest, là où tout a commencé pour la francophonie locale. »

Mme Dionne ajoute : « À l’heure actuelle, nous cherchons des commanditaires pour organiser un dévoilement officiel lorsque le tout sera complété. Les visiteurs pourront ainsi en apprendre davantage sur la communauté francophone qui maintient sa présence à Sandwich Ouest, Windsor et dans le détroit depuis 1701. Grâce à cette initiative, ce projet permettra à la culture et au patrimoine de la communauté francophone de continuer à rayonner. »

L’Autorité du pont Windsor-Détroit, responsable du projet, confirme que « bien que les deux côtés soient désormais reliés, il reste encore du travail à faire avant que les premiers véhicules ne puissent traverser à l’automne 2025 ».

Pour mieux comprendre l’impact de la construction de ce pont, voici quelques chiffres :

Valeur du contrat : 6,4 milliards $

Période de construction : 7 ans

Durée de l’accord : 30 années d’opération, de maintenance et de réhabilitation

Création de 2500 emplois

Six voies : trois voies en direction du Canada et trois en direction des États-Unis

Longueur totale : environ 2,5 km

Portée libre de 853 mètres

Aucun pilier dans l’eau

Une voie multi-usage faisant partie du réseau du Sentier transcanadien permettra aux piétons et aux cyclistes de traverser la frontière.

Port d’entrée canadien : superficie de 53 hectares

24 postes d’inspection primaire

16 cabines de péage

Photo : Autorité du pont Windsor-Détroit. : Le raccordement du tablier du pont entre Windsor et Détroit est maintenant complété. (Crédit : Autorité du pont Windsor-Détroit)