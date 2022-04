Dans le cadre du Gala Prix IDÉLLO du Groupe Média TFO qui a eu lieu virtuellement le 30 mars, Taylor Lachance, éducateur à l’École élémentaire catholique Sainte-Anne de Mattawa, une école du Conseil scolaire catholique Franco-Nord (CSCFN), est récipiendaire du prix de reconnaissance en éducation 2021 dans la catégorie « Éducateur / Éducatrice de la petite enfance ». Les prix IDÉLLO sont décernés annuellement à des enseignants et des éducateurs dévoués aux enfants et aux élèves.

Taylor Lachance est originaire de Windsor, ayant fait ses études en français aux écoles Saint-Antoine et L’Essor du Conseil scolaire catholique (Csc) Providence. Après des études collégiales au Collège St-Clair, il a travaillé pendant huit ans comme éducateur de la petite enfance avec le Csc Providence.

« Taylor mérite pleinement cette belle reconnaissance ! Son amour, sa passion et son dévouement envers sa profession enrichissent et guident ses interactions quotidiennes avec les enfants et ses collègues. Le CSCFN est fier de toutes ses réalisations. Il est un éducateur authentique et attentionné qui contribue grandement au développement des enfants qui lui sont confiés », déclare Serge Levac, directeur de l’éducation. « C’est avec fierté que nous soulignons les accomplissements en éducation de Taylor. Le CSCFN est fier de pouvoir le compter dans sa grande famille de pédagogues. Au nom de tous, je le félicite et le remercie pour son accueil, sa serviabilité et son excellence ! », annonce la surintendante adjointe de l’éducation, Tina Legault-Ouellet.

Taylor Lachance a été nominé pour sa passion, son sens de l’innovation et son impact positif sur la vie des élèves et de ses collègues. Membre du personnel au CSCFN, M. Lachance est un ambassadeur et un modèle francophone dans sa communauté scolaire. Il incarne les aspirations et les engagements du Profil du personnel de l’école catholique de langue française et la mission du Franco-Nord d’engager chaque élève à apprendre, à atteindre son potentiel, à poursuivre ses rêves et à bâtir la communauté catholique francophone.

Source : Csc Franco-Nord

(Photo : courtoisie de Taylor Lachance)