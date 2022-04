La Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a annoncé le 5 avril les noms des six récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour l’année 2022. Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires. Les lauréats se sont différenciés par leurs contributions exceptionnelles envers la francophonie ontarienne.

L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, et France Gélinas, députée et présidente de la Section de l’Ontario de l’APF, ont remis virtuellement les médailles de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du Dialogue des cultures, lors d’une cérémonie d’investiture le 11 avril. Les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade de 2022 sont Jean-Claude Carrière (New Liskeard), Marie-Claude Doucet (Cumberland), Dre Vera Etches (Nepean), Faouzi Metouilli (Toronto), Pierre Riopel (Alban) et Dorine Tcheumeleu (Belle Rivière).

Mme Tcheumeleu est bien connue dans la région de Windsor, elle qui enseigne à l’École élémentaire catholique Saint-Ambroise et qui est la fondatrice et directrice générale d’Épelle-Moi Canada. D’origine camerounaise, mariée et mère de trois enfants, Dorine Tcheumeleu a immigré au Canada en 2006 en provenance de Brème, en Allemagne où elle a vécu et étudié en Gestion des entreprises. Elle a continué ses études dans le domaine du marketing et de l’entrepreneuriat au Canada et aux États-Unis, Après avoir travaillé quelques années dans son domaine d’étude, elle a décidé de devenir enseignante afin de transmettre sa passion pour la langue française aux jeunes. Depuis, 2011, elle est enseignante pour le Conseil scolaire catholique Providence. Très impliquée dans sa communauté, elle occupe certains postes de leadership et siège au sein de plusieurs comités au niveau régional, provincial et national.

En plus d’être la fondatrice et directrice générale du programme éducationnel national Épelle-Moi Canada, elle offre aussi des services de consultation en éducation et est coach certifiée du programme John Maxwell Français. Elle croit en la collaboration communautaire. « C’est pourquoi selon elle, en travaillant ENSEMBLE, chacun à son niveau contribue à former des jeunes leaders de demain qui sont des modèles positifs et s’engagent au sein de leur communauté. »

La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, est une initiative de l’APF qui a vu le jour en 1976. Elle est destinée à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario. Les cinq grades de l’Ordre de la Pléiade sont : Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grande Croix. L’APF regroupe des parlementaires de 90 parlements ou organisations interparlementaires réparties sur les cinq continents. Son action vise principalement à promouvoir et défendre la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue française et la diversité culturelle. Depuis la fondation de l’Ordre de la Pléiade en 1976, des hommes et des femmes de tous les coins du monde francophone, y compris les chefs d’État, ont reçu cet honneur en reconnaissance de leurs efforts de promouvoir la culture française.

Source : APF

(Photo : Archives Le Rempart)