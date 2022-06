Le programme Rebuilding Wheels Rebuilding Lives (RWRL), un partenariat communautaire qui appuie des familles localement a remis les clés de trois véhicules fiables à la grande fierté des élèves mécaniciens qui ont aidé à les remettre en bon état.

Depuis 2014, RWRL a travaillé avec 440 élèves et offert 15 véhicules à des familles de la région. Le 18 mai, des familles de Leamington et de Windsor ont eu la chance de recevoir à leur tour un nouveau véhicule.

« Nous sommes nouveaux au Canada, dit Pauline Martinez Morales de Leamington. Cette automobile va m’aider à obtenir mon diplôme du Collège St. Clair, permettre à mon époux de se rendre à ses cours d’anglais et mes enfants à leurs activités parascolaires. »

« Ce véhicule va m’épargner beaucoup de temps et de stress pour me rendre au travail, à l’école et aux rendez-vous médicaux, dit Melissa Luce de l’ouest de Windsor. C’est très important pour moi puisque des membres de ma famille vivent avec différentes conditions médicales telles que l’épilepsie et le diabète. »

« Je suis mère monoparentale de trois enfants et grand-mère de deux petits-enfants, mentionne Alicia Collier de l’est de Windsor. Je viens d’obtenir mon diplôme au Collège St. Clair. Ce véhicule va m’aider en ce début de nouvelle carrière. »

L’accès au transport est parfois une barrière pour certaines familles et avoir un véhicule sécuritaire peut faire toute la différence pour les familles à faible revenu. Un moyen de transport fiable peut aider une personne à se procurer un emploi, à poursuivre ses études postsecondaires et à subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille.

« Le programme offre une solution simple pour assurer que les familles aient un accès équitable aux opportunités de la région », explique Lorraine Goddard, présidente-directrice générale à Centraide Windsor-Essex. Selon le site Web de l’organisme, les défis liés aux transports en commun, notamment au niveau de la fréquence et de la fiabilité, peuvent rendre la participation à l’économie difficile. Un sondage mené par ce groupe montre que 50 % des utilisateurs des transports publics les utilisent pour se rendre au travail et 60 % pour faire leurs courses.

Ce programme donne la chance aux élèves d’apprendre de façon authentique tout en aidant la communauté. Les réparations aux véhicules sont effectuées sous la supervision des enseignants de technologiede l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse et de la Leamington District Secondary School, avec l’aide généreuse de concessionnaires et de fournisseurs de pièces automobiles de la région. Les élèves d’E.J. Lajeunesse ont réparé la Dodge Journey blanche remise à Melissa Luce et une autre voiture pour Alicia Collier.

Les récipiendaires sont sélectionnés par Centraide Windsor-Essex qui utilise un processus de demande qui tient compte des besoins financiers et familiaux, ainsi que de la capacité à assumer les coûts d’une voiture à long terme. Les personnes qui aimeraient faire un don de véhicule au programme RWRL peuvent communiquer avec Centraide au 519-259-6169.

Source :Centraide Windsor-Essex

Photos : École E.J. Lajeunesse