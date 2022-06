Les membres de la Table Franco Info se sont réunis virtuellement le 19 mai. La rencontre était animée par la présidente de la Table, Yasmine Joheir, qui a présenté d’entrée de jeu Patrick Kolowicz, directeur, Santé mentale et dépendances à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace.

M. Kolowicz a expliqué aux intervenants le programme Breaking Free en ligne (www.breakingfreeonline.ca), un programme gratuit de changement de comportement numérique qui permet de reconnaître et d’aborder activement les problèmes psychologiques et de style de vie qui motivent la consommation d’alcool et de drogues, aidant ainsi à soutenir leur rétablissement.

« Ce programme convient à toute personne dont la vie est gravement affectée, et dont la santé est endommagée par la consommation d’alcool ou l’usage de drogues, explique-t-il. Il propose une boîte à outils complète de ressources, stratégies d’adaptation positives et techniques éprouvées de changement de comportement pour soutenir le rétablissement à long terme. »

Un nouvel outil d’information

Après la présentation, les échanges étaient plutôt axés sur le lancement du nouveau calendrier communautaire logé sur le site internet du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK).

Selon les intervenants, ce calendrier permettra d’interagir efficacement entre les organismes francophones et d’informer la communauté sur les activités menées et prévues par chacun des organismes de la région.

L’élaboration de cet outil promotionnel a été conçu dans le cadre de la planification stratégique du Carrefour francophone. « Nos attentes sont de rendre accessibles les renseignements de tous les organismes destinés à la communauté », a précisé Yasmine Joheir.

Puis, lors du tour de Table, Mme Joheir a annoncé que les activités pour souligner la Journée mondiale des réfugiés, qui sont organisées chaque année par le Comité local en immigration francophone et ses partenaires, auront lieu le 17 juin dans le stationnement du Carrefour communautaire sur l’avenue Ouellette.

Valerie Hodgins a ensuite mentionné que le CCFWEK se prépare à offrir son camp d’été qui aura lieu cette année dans les écoles Saint-Antoine à Tecumseh et de Lamothe-Cadillac à Windsor.

Finalement, toute son équipe se prépare aussi pour le Festival Saint-Jean-Baptiste, le vendredi 24 juin, dans le pavillon extérieur du Club Ciociaro. Ce sera le retour des grands rassemblements francophones à Windsor et du souper au homard ou steak New York (au choix), une tradition pour le Centre communautaire. L’animation musicale sera assurée dès 19 h par le duo Mélanie Côté et Donovan LeNabat, suivi à 21 h par le groupe Bigg Wiggle. Les billets sont disponibles seulement en prévente au CCFWEK.