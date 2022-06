Dans le but de marquer l’ouverture du Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex, la direction et toute l’équipe du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et ses partenaires du Carrefour a convié ses membres et le public à quatre activités portes-ouvertes du 6 au 13 mai.

Depuis l’emménagement du site au 720 de l’avenue Ouellette en décembre 2020, les organismes locataires n’ont pu réellement recevoir la communauté qu’à quelques reprises à cause des différentes vagues de la pandémie de COVID-19. Le Carrefour recevait des gens pour des rencontres sur rendez-vous seulement.

Mais maintenant que la majorité des restrictions sanitaires sont tombées, les représentants d’organismes francophones du Carrefour étaient très excités à l’idée d’enfin promouvoir et présenter à la communauté les services et programmes offerts sur les lieux, dans un tout nouvel environnement plus vaste, coloré et éclairé qu’auparavant.

La première de ces portes ouvertes a eu lieu le 6 mai au Centre d’orientation pour adolescents. Les jeunes issus de familles immigrantes et leurs familles sont venus nombreux pour visiter les nouveaux locaux, profiter des nombreux ordinateurs, jeux vidéo et autres loisirs pour quelques heures de détente avec, en prime, des amuse-gueules et des boissons offerts par le CCFWEK.

Puis le 11 mai, un déjeuner convivial et intergénérationnel était offert aux membres des organismes du Carrefour et à leurs partenaires. Au menu, œufs, quiche lorraine, une frittata aux épinards et fromage ricotta (plat traditionnel de la cuisine italienne semblable à l’omelette), pain grillé, patates rôties et saucisses. Une soixantaine de personnes ont profité de ce déjeuner et ont visité les lieux, guidés par le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte.

Le lendemain, les portes ouvertes ont pris la forme d’un dîner pour les professionnels et partenaires communautaires. Au menu, deux soupes aux haricots mexicaine et aux piments rouges piquants, roulades de salade de poulet et ananas et de salade de thon, et pâtisseries assorties. « Un peu plus de soixante personnes sont venues, indique M. Marotte, principalement des administrateurs des conseils scolaires francophones et autres organismes. L’idée était d’introduire la communauté au Carrefour avec tout son dynamisme. C’était en quelque sorte l’ouverture officielle publique dont nous avions besoin pour nous mettre sur la mappe. Nous avons reçu des commentaires très positifs et nous en sommes très heureux. Après trois années de travail, c’est plaisant de pouvoir finalement accueillir les gens. »

Les activités ont culminé par une réception vin et fromage le 13 mai à l’heure du souper et environ 70 personnes ont participé provenant des groupes associatifs avec qui le CCFWEK travaille habituellement. Il y avait entre autres la conseillère municipale de Lakeshore et présidente de l’ACFO WECK, Kelsey Santarossa, un représentant du bureau du député fédéral d’Essex, Chris Lewis, et du directeur de l’éducation du Conseil scolaire Viamonde, Michel Laverdière qui s’était déplacé de Toronto.

Discours de Didier Marotte et présentation vidéo des locataires du Carrefour. Représentant du bureau de Chris Lewis député Essex