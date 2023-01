Avec l’approbation par Santé Canada d’un vaccin bivalent contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, tous les Ontariens âgés de 5 ans et plus peuvent recevoir une dose de rappel du vaccin bivalent. Il est recommandé que tous les Ontariens mettent à jour leurs vaccins contre la grippe et la COVID-19 afin de rétablir la protection qui pourrait avoir diminué depuis une dose précédente, ce qui reste le meilleur moyen pour les gens de rester en bonne santé cet hiver et d’éviter des visites inutiles à l’hôpital.

« La vaccination reste le moyen le plus efficace de se protéger contre les effets les plus graves de la COVID-19 et de la grippe, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Les vaccins offrent une forte protection contre les maladies graves liées à la COVID-19 et à ses variants, et contribueront à alléger la pression sur nos hôpitaux et nos services d’urgence. »

Un rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 cible le virus original de la COVID-19 et offre une meilleure protection contre les autres variants qui circulent actuellement. Les vaccins contre la grippe peuvent également être administrés en toute sécurité en même temps, ou à tout moment avant ou après un vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées de six mois et plus. Pour plus d’information : Ontario.ca/grippe.

La prise de rendez-vous peut se faire sur le Portail pour la vaccination contre la COVID-19 ou en appelant l’Infocentre provincial pour la vaccination au 1-833-943-3900 ou 1-866-797-0007. Les parents et les tuteurs peuvent prendre rendez-vous pour leur enfant. Les personnes admissibles peuvent également prendre rendez-vous directement auprès des bureaux de santé publique qui utilisent leurs propres systèmes de prise de rendez-vous, des centres de vaccination dirigés par des Autochtones, des fournisseurs de soins de santé participants et des pharmacies participantes.

« Les vaccins contre la COVID-19 continuent de protéger la population contre la COVID-19 et ses variants, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Les vaccins sont sûrs, ils améliorent votre réponse immunitaire et réduisent le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de symptômes après l’infection. Je recommande aux Ontariens de rester à jour avec leurs vaccins contre la COVID-19 à l’intervalle approprié depuis leur dernière dose et de se faire vacciner contre la grippe chaque année. »

Pour que chacun reste en aussi bonne santé que possible pendant la saison des maladies respiratoires, les Ontariens devraient rester à la maison lorsqu’ils se sentent malades et pratiquer une bonne hygiène des mains. Il est également fortement recommandé de porter un masque facial dans les lieux publics intérieurs ou dans les endroits où cela leur convient.