Le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette recevait le 17 décembre les membres de sa communauté et leurs invités pour la dernière activité de 2022, soit un souper traditionnel des Fêtes et un spectacle de Joseph Benoit et ses musiciens.

Au menu, dinde, farce, bûche de Noël et tous les accompagnements. Marthe Dumont et Danielle Francis à la cuisine, ainsi que plusieurs autres bénévoles de l’organisme ont préparé le souper pour la quarantaine d’invités.

Le spectacle qui était prévu ce soir-là avec la chanteuse franco-ontarienne Céleste Lévis a été cancellé à la dernière minute parce que l’artiste était malade et n’avait plus de voix. Ce spectacle a été reporté au samedi 4 février. M. Benoit a accepté de prendre à pied levé la relève musicale. M. Benoit est un musicien de grande pointe. Il a interprété quelques chansons de Noël et animé la soirée pendant deux heures, en deux parties. Une prestation très appréciée de l’auditoire qui a chanté en chœur avec lui et ses musiciens.

Le président de La Girouette, Bernard Tremblay, a remercié les participants et Patrimoine canadien pour son appui à cette programmation. L’équipe de La Girouette travaille présentement sur une nouvelle programmation pour la première partie de 2023. Les détails seront affichés sur le site web cclagirouette.ca.

Photo (Crédit : Tom Sobocan)