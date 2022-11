La communauté francophone de Pointe-aux-Roches a beaucoup changé au cours des 40 dernières années. En 1984, la population totale du village s’élevait à 1000 habitants majoritairement francophones. Communauté tissée serrée, les familles gagnaient leur vie sur la ferme et vivaient, en grande partie, de la culture des tomates.

La Coopérative agricole fondée en 1947 était l’une des plus actives de la province. « C’était le bon temps! », diront les aînés du club de l’âge d’or Le Foyer.

Aujourd’hui, lorsque vous traversez le village, tant a changé. L’église de l’Annonciation est toujours debout, mais a fermé ses portes il y a plusieurs années au profit d’une église plus moderne située à Comber. L’école Saint-Paul est toujours ouverte, mais peine à remplir ses classes de petits francophones. La modernisation de l’agriculture, des communications, l’immigration et surtout le manque de relève fait en sorte que de nos jours, la population francophone de Pointe-aux-Roches a chuté considérablement.

Cela n’empêche pas le club de l’âge d’or Le Foyer de poursuivre une tradition vieille de plus de 25 années, soit la célébration annuelle des membres qui fêtent leur 80e et 90e anniversaire de naissance. Ce souper-hommage a eu lieu le 19 octobre dans la salle communautaire de l’organisme.

Coordonnée par Roger et Juliette St-Pierre (présidente), cette activité a permis de célébrer les 80 ans de Rachael Chauvin, Rose Warner, Alice Mailloux, Jacqueline Lalonde, Albert St-Pierre, et Aurèle Bénéteau, ainsi que les 90 ans de Nelson St-Denis, Blaise Mailloux et Jean-Paul Gagnier.

En fin d’après-midi, juste avant le repas, la présidente du Club a lu une courte biographie de chacune des personnes fêtées ce jour-là. Un rappel de leur contribution à la vie communautaire francophone. Ces textes précisent d’où ils viennent, qui étaient leurs parents, où ils ont fait leurs études et comment ils ont gagné leur vie, leurs enfants et petits-enfants, etc. Ils sont chaleureusement applaudis tour à tour avant de déguster un repas savoureux préparé avec beaucoup d’amour par les cuisinières bénévoles.

Le club Le Foyer de Pointe-aux-Roches fêtera en 2023 son 50e anniversaire depuis que Jules Leboeuf a fondé l’organisme. Bien qu’il ne reste plus qu’une quarantaine de membres actifs sur les 140 qui paient leur cotisation, le club continue ses activités de bingo, jeux de cartes et galets.

Le prochain grand rendez-vous sera au banquet de Noël, le 7 décembre, à la salle paroissiale de St-Simon et St-Judes à Belle Rivière.

Photo : Quelques-uns des fêtés coupent le gâteau officiel. De gauche à droite : Rachael Chauvin, Jacqueline Lalonde, Alice Mailloux, Rose Warner, Blaise Mailloux, Albert St-Pierre et Nelson St-Denis