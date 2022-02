La municipalité de Tecumseh à l’est de Windsor fêtera son centenaire du 2 au 4 juillet 2022. Des festivités, pendant trois jours, marqueront cet anniversaire dans les trois communautés historiques qui sont devenues la Ville de Tecumseh en 1999, soit l’ancienne municipalité de Tecumseh, l’ancien village de St. Clair Beach et l’ancien comté de Sandwich Sud.

D’une toute petite colonie de trois familles en 1792, Tecumseh, qui se nommait Ryegate à l’époque, est devenue une communauté prospère et florissante. En 1912, la petite municipalité a été renommée Tecumseh en hommage au guerrier Shawnee tué au combat durant la guerre anglo-américaine de 1812.

La création du chemin Tecumseh en 1838 et l’établissement du Great Western Railway ont ouvert la région à la colonisation du territoire. La ville est devenue une importante gare ferroviaire et une escale pour les voyageurs. Les Français étaient en grande partie les premiers colons de Tecumseh, la majorité des descendants des Français qui avaient établi leurs terres et propriétés seigneuriales le long des rives de la rivière Detroit dans les années 1700.

Le premier bureau de poste était situé sur le coin nord de l’intersection du chemin Tecumseh et de la rue Lesperance, et était géré par M. Christie. Quelques-unes des premières entreprises à s’installer incluaient une scierie, une épicerie exploitée par Arthur Cecile, une fromagerie sur le chemin Banwell appartenant à Joseph Breault, une boulangerie gérée par John Dugell, trois boucheries, une conserverie et une brasserie qui a éventuellement fermé ses portes sous l’égide de la Compagnie Carling.

Tecumseh a été incorporé en mai 1921. La première élection a eu lieu le 4 décembre 1922 et les 350 électeurs ont porté au pouvoir un maire et son conseil municipal. Le premier maire était le Dr Paul Poisson élu après avoir servi son pays durant la Première Guerre mondiale. Il a effectué un mandat de quatre ans. Il a ensuite représenté Tecumseh à la Législature ontarienne lorsqu’il est devenu député et ministre sans portefeuille de 1931 à 1934.

Avant 1922, la municipalité était surtout composée de terres agricoles mais à partir de 1922, la ville s’est développée pour devenir un endroit où les familles s’installent pour ses quartiers résidentiels paisibles, ses espaces verts et sa proximité de Windsor, de la rivière Detroit et du lac St. Clair.

Tecumseh a toujours été un bastion de la francophonie et, encore aujourd’hui, au cœur de celle-ci figurent la paroisse Ste-Anne, trois écoles françaises et plusieurs entreprises dont la Caisse Desjardins Ontario et les garderies et Centre de ressources Franco-Sol.

Pour souligner le 100e anniversaire, la municipalité voulait un nouveau logo pour symboliser et promouvoir les futures célébrations. Un concours a été lancé auprès des élèves des écoles élémentaires et secondaires de Tecumseh pour soumettre un croquis original qui illustre ce qui fait de la ville une merveilleuse communauté.

Au total, 288 soumissions ont été reçues à l’Hôtel de ville et le croquis gagnant a été créé par Isabella Larkin, une adolescente de 13 ans. Le design de la gagnante sera utilisé comme inspiration pour créer la version numérique finale du logo qui sera inclus dans tout le matériel promotionnel des célébrations du 100e anniversaire. Ce logo ne remplacera pas le logo officiel de la Ville. À noter que les 288 croquis envoyés pour le concours seront exposés au cours des festivités en juillet prochain. Pour plus de renseignements, consulter le site tecumseh.ca.

PHOTO – L’église Ste-Anne est certes l’un des bastion de la francophonie de Tecumseh depuis la fondation de la municipalité. À l’heure actuelle, trois écoles de langue française, la Caisse Desjardins Ontario et de nombreuses entreprises et organismes francophones y ont également pignon sur rue.