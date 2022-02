Chaque année en février, les conseils scolaires Viamonde et Providence honorent les contributions des personnes noires à la société canadienne. Le Mois de l’histoire des Noirs (MHN) célèbre la résilience, l’innovation et la détermination à œuvrer pour un Canada inclusif et diversifié.

Conseil Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde propose dans toutes ses écoles des activités systémiques autour du thème « Honorer notre passé – Inspirer notre futur ». Pour Dounia Bakiri, directrice des services éducatifs, volet éducation citoyenne et leadership culturel, « cette initiative témoigne de notre engagement collectif à lutter contre le racisme, à promouvoir l’équité et la création de milieux sécuritaires, inclusifs et sensibles à la culture au sein de toutes les écoles. Elle se veut un prolongement du travail initié sur les biais inconscients, les micro-agressions ou encore la conférence sur le racisme de septembre 2021. »

Deux livrets d’activités par niveau scolaire ont été développés en collaboration avec plusieurs services du Conseil à la suite des recommandations faites par les différents panels de consultation composés de membres du personnel et d’élèves.

Le premier livret invite les élèves et les membres du personnel à explorer l’Afrique, berceau de l’humanité, que ce soit par son patrimoine culturel et architectural, ses démocraties ou encore ses richesses.

Le second livret aborde la réalité des personnes africaines et afro-caribéennes de nos jours en travaillant la question de stéréotypes et de représentations, et en donnant la parole et le leadership aux jeunes.

En complément aux activités proposées, deux Padlets de ressources pédagogiques, un de la maternelle à la 6e année et l’autre de la 7e à la 12e année seront également disponibles à l’intention du personnel enseignant.

Un projet de capsules vidéo, « Les visages de la réussite », propose des modèles de réussite et de fierté accessibles à tous pour inspirer les jeunes qui sont les citoyens de demain. Ces vidéos aborderont et partageront les expériences de membres du personnel et d’élèves du Conseil scolaire Viamonde mais aussi de personnes franco-ontariennes noires.

Conseil Providence

Au Conseil scolaire catholique Providence, le thème est « En février et en tout temps : célébrons l’histoire des communautés noires aujourd’hui et tous les jours ». En tant que communauté catholique, il est, selon le Conseil, impératif d’éduquer les élèves et les employés sur l’importance de célébrer la diversité et de reconnaître les contributions historiques que beaucoup de groupes de personnes sous-représentées ont apportées à l’amélioration de la société.

« Le MHN nous donne l’occasion d’apprendre du passé afin que nous puissions créer un avenir plus juste sur le plan social. C’est le moment de nous concentrer sur l’histoire riche des diverses cultures africaine et noire, la mise en évidence de la population noire rencontrée chaque jour dans nos communautés scolaires, une réflexion, tout au long de l’année, sur les réalisations dans l’histoire des Noirs canadiens, et notre rôle à identifier des barrières à un environnement bienveillant, inclusif et sécuritaires envers les élèves et les membres du personnel noirs », explique le Csc Providence sur son site Internet.

Cette année, le Csc Providence s’engage à aider à mieux faire connaître certaines des personnalités locales qui ont contribué à façonner le paysage spirituel, culturel, social, éducatif, politique et économique de nos régions et du Canada.

À cette fin, le Csc Providence participera au cours du mois à plusieurs événements tels que des visites virtuelles, des ateliers, la mise en lumière de personnalités, l’achat de livres et de matériel pédagogique qui mettent en lumière les expériences des personnes de couleur et autres. »

Pour plus de renseignements sur les activités proposées aux élèves et à la communauté, visitez les sites csviamonde.ca et cscprovidence.ca.

SOURCES – Conseils scolaires Viamonde et Providence