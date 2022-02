Le mois de janvier a été très occupé et dynamique pour le nouvel hôpital pour soins aigus de Windsor-Essex. Des rencontres avec une quarantaine de groupes d’utilisateurs de divers programmes et services de santé ont entamé la deuxième étape du processus de planification.

Le 25 janvier, l’Hôpital régional de Windsor a présenté l’équipe de gestion du projet qui dirigera la planification de la seconde phase, y compris le nouveau directeur du projet du nouvel hôpital, Paul Landry.

M. Landry est un membre de la haute direction. Il possède une vaste expérience en planification stratégique de nouveaux hôpitaux, y compris la planification et le développement de projets de plusieurs milliards de dollars tel que le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

« Travailler avec le personnel hospitalier et les communautés pour moderniser les établissements de soins de santé est exigeant, plaisant, mais surtout gratifiant pour tous les participants, explique M. Landry. C’est un privilège de faire partie maintenant de ce projet et je me réjouis de travailler avec une équipe dédiée et passionnée. »

De 2010 à 2016, il a dirigé les travaux de construction du CHUM, un projet de réaménagement de 3 milliards $ qui comprend un hôpital de 772 lits et un Centre de recherche et d’enseignement. Avec plus de 12 000 employés et environ 5000 étudiants et stagiaires, le CHUM est considéré comme un hôpital universitaire phare. Depuis son achèvement en 2021, le CHUM a remporté de nombreux prix d’architecture.

En 2016, M. Landry a été recruté par Providence Health Care à Vancouver pour appuyer un autre méga projet canadien d’hôpital universitaire, le St. Paul’s Hospital. Il a dirigé le processus de planification et de conception pour le développement d’une analyse de faisabilité pour St. Paul’s, un nouveau projet d’hôpital universitaire de 475 lits estimé à près de 2 milliards $.

La phase 2 du nouvel hôpital pour soins aigus de Windsor-Essex portera sur la soumission du développement de cette étape au ministère de la Santé, y compris une programmation fonctionnelle, un document de planification détaillée des programmes et services qui y seront offerts, de la charge de travail et du personnel requis pour chaque programme, de même que l’équipement médical et l’espace nécessaire pour le nouveau site.

Tout au long du processus, les équipes de travail se partageront les mises à jour sur le projet et consulteront les patients et la communauté afin de jeter un regard critique important sur le projet.

Dans les semaines à venir, les coprésidences des groupes utilisateurs feront des mises à jour sur le processus de planification et des membres de la communauté seront invités à une série de rencontres virtuelles pour en apprendre davantage sur des éléments spécifiques de la programmation fonctionnelle sur laquelle les équipes travaillent, et assureront un suivi par le biais d’une série de sondages. Le but est d’avoir la programmation fonctionnelle prête pour soumission auprès du ministère de la Santé en 2023.

SOURCE – Hôpital régional de Windsor

PHOTO – Paul Landry