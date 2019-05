Plus de 120 élèves des écoles francophones des conseils scolaires Providence et Viamonde ainsi que quelques écoles d’immersion ont participé au premier concours de Génie en Action le 27 avril dernier au Collège Boréal, une activité de l’Association des camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO).

Cette compétition combine à la fois des épreuves d’épellation et de mathématiques, une nouveauté, selon les organisateurs, dans l’histoire des compétitions interscolaires à Windsor. Ils s’étaient bien préparés pour que cette première édition se passe comme prévue. De la 1ère à la 8e année, 48 élèves ont été primés. En plus des médailles, ils se sont partagés une enveloppe de 4000 $ .Chaque niveau comptait six gagnants, trois en épellation et trois autres en mathématiques. Les trois premiers de chacune des disciplines empochaient respectivement 175 $, 75 $ et 50 $ à titre de récompenses.

Cette activité a occupé une bonne partie de la journée et a mobilisé plusieurs bénévoles, des parents et mêmes des enseignants sans pour autant oublier de nombreux élèves venus soit soutenir leurs camarades, ou soit par simple curiosité. Selon Didier Metiotsop, président du comité organisateur, au regard des réactions du public et des bénéficiaires, la satisfaction est totale : « Nous avons été largement surpris d’une façon positive par le retour des parents, des élèves et mêmes des membres du jury qui nous ont félicité pour l’initiative. Ils nous ont demandé de continuer dans le même sens ».

Le concours a connu également un succès auprès des commanditaires. « Nous avons des partenaires qui ont déjà accepté de commanditer l’activité de l’année prochaine, ce qui n’était pas arrivé pour les précédentes sessions, confirme M. Metiotsop. Nous espérons en avoir encore d’autres qui vont venir nous appuyer afin qu’on accompagne ensemble nos enfants et nos élèves. »

Parmi les participants se trouvaient des familles nouvellement arrivées à Windsor. Certaines ont décidé de ne plus rater de tels événements, explique Jean Marie Babo, responsable des communications : « Un membre d’une famille venait de France et l’innovation de Génie en Action qui incorpore les mathématiques l’a vraiment marqué. Pour lui et ses enfants, ils seront toujours présents et s’est même proposé d’être un ambassadeur auprès des autres parents pour qu’ils permettent à leurs enfants de venir se mesurer aux autres l’année prochaine ». La liste complète des gagnants de ce concours se trouve sur le site de l’organisme www.acsoo.ca.

PHOTO: Les jeunes finalistes des diverses catégories du concours

SOURCE: Gabriel Nikundana