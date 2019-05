Deux activités bien différentes ont marqué le traditionnel souper mensuel Richelieu du mercredi, 8 mai au Collège Boréal. En première partie, les deux gagnantes des discours préparés du concours oratoire Parler-Franco 2019 étaient parmi les invités. Leurs présentations étaient axées sur les thèmes « Les rêves » et « Les parents adoptifs et le congé de paternité ».

Victorieuse Sambao de l’école secondaire de Lamothe-Cadillac et Mia Nour de l’école élémentaire Mgr-Jean-Noël ont été félicitées pour leur participation au concours et plus particulièrement pour leur engagement envers la francophonie. Puis en deuxième partie de la soirée, la Résidence Richelieu recevait ses membres et dirigeants pour son assemblée générale annuelle. L’organisme a présenté le rapport de ses états financiers jusqu’à la fin février 2019, rapport qui a été adopté. Puis la période d’élections des membres des conseils d’administration (CA) de la Résidence Richelieu et du Club Richelieu Windsor a été un processus qui a suscité des débats.

Neuf candidats se sont présentés pour siéger au sein du CA de la Résidence Richelieu, mais seulement quatre postes étaient disponibles. Après quelques explications sur le mode de scrutin durant la période d’élections et les conditions d’éligibilité, les participants ont inscrit leurs choix sur des bulletins de vote. John Cooper, Raymond Vigneux, Euclide Bélanger et Jean-Guy Mboudjeke ont été élus pour un mandat de trois ans.

Au terme de cette élection, Jean-Guy Mboudjeke a remercié les membres qui lui ont fait confiance. Il se dit prêt à servir et non se servir : « J’ai toujours voulu rendre service à la communauté, plus particulièrement la communauté francophone. Cette élection me permettra d’être plus engagé au sein de celle-ci. J’estime qu’il faut pouvoir redonner à la communauté, que ce soit de son temps, son énergie et son expertise. C’est pour cela que j’ai hâte de remplir ma nouvelle fonction avec beaucoup d’abnégation et de bonheur ».

Didier Marotte, président sortant du CA de la Résidence Richelieu a indiqué que l’organisme est bien positionné sur le plan financier et qu’il faut travailler à l’amélioration de la qualité des services offerts aux locataires. Il avait quelques conseils pour son successeur:

« Il faut qu’il s’assure que ceux qui payent reçoivent la valeur du service qu’ils désirent avoir, de même qualité pour tous les résidents ».

Les quatre membres nouvellement élus vont s’ajouter aux autres dont les mandats sont encore actifs. Puis Élyse Mboyo-Eyenga s’est présentée pour l’élection au sein du CA du Club Richelieu et a été élue par acclamation. Au mois de juin, les membres des deux CA mettront sur pied leur comité exécutif respectif.

PHOTO – Les nouveaux membres du conseil d’administration. De gauche à droite: Raymond Vigneux, Jean-Guy Mboudjeke, John Cooper et Euclide Bélanger

SOURCE: Gabriel Nikundana