Le Réseau-femmes du Sud-Ouest coordonnait, en collaboration avec le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), sa deuxième activité estivale du projet Réseau-femmes en marche pour sensibiliser les femmes aux divers services sociaux offerts à Windsor. La randonnée pédestre du 25 juillet dernier faisait trois arrêts cette fois-ci, soit à Downtown Mission, à la Place du Partage et à Women’s Enterprise Skills Training of Windsor (WEST).

Ces trois organismes sont des partenaires communautaires du Réseau-femmes avec lesquels l’organisme travaille régulièrement pour combler certains besoins de sa clientèle. À Downtown Mission, organisme qui offre des services pour les sans-abris et autres personnes démunies et dans le besoin, c’est Mary-Jo Kovacs, directrice du programme d’action sociale, qui a accueilli le groupe pour une visite de leurs locaux situés sur l’avenue Ouellette.

Elle a parlé du mandat de Downtown Mission qui offre des services sociaux à la communauté depuis une cinquantaine d’années. « Chaque être humain devrait être traité de la même manière, avec dignité et respect, explique Mme Kovacs. Chaque jour, nous rencontrons des gens dans nos divers sites à travers la ville et notre but est qu’à la fin de la journée, les personnes rencontrées ressortent avec l’espoir d’un jour meilleur. »

Elle a décortiqué les divers programmes offerts par l’organisme et a confirmé qu’il y avait environ 200 sans-abris à Windsor. « Ces gens sont des êtres humains avec des familles et une personnalité distincte, ajoute Mme Kovacs. Ce sont des citoyens qui se sentent isolés, coupés du reste du monde. Ce sentiment de solitude les referme de plus en plus sur eux-mêmes et notre défi est de les faire sortir de cet isolement. »

Le groupe a ensuite fait une tournée des lieux dont les chambres communautaires où une centaine de sans-abris peuvent passer la nuit, et la banque alimentaire située au premier étage. Les marcheuses se sont ensuite dirigées vers la Place du partage, organisme créé en 2006 qui s’occupe de l’intégration des immigrants francophones pour la région de Windsor-Essex.

Finalement, une visite du WEST a permis aux participantes de constater qu’il existe des programmes et services dans la région aidant les femmes issues des minorités visibles à éliminer les obstacles et barrières afin d’intégrer le marché de l’emploi avec succès. Cet organisme leur permet aussi de se faire des amies, de créer un projet et de développer du leadership. Bref, cette journée aura été très enrichissante pour les participantes.

PHOTO: Une visite à la banque alimentaire au premier étage de Downtown Mission