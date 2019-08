Steve Ott est originaire de Pointe-aux-Roches. L’entraîneur adjoint des Blues de Saint-Louis, équipe championne de la dernière saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), a apporté la Coupe Stanley avec lui le 28 juillet dernier au Atlas Tube Centre de Belle Rivière pour permettre aux partisans de la région de se faire photographier avec le précieux trophée.

L’événement servait du même coup une bonne cause puisque les personnes désireuses de se faire prendre en photo devaient offrir en échange une denrée non périssable au Centre de soutien communautaire du comté d’Essex et sa banque alimentaire. Les fans ont répondu en grand nombre et leurs dons ont permis de remplir l’intérieur et le dessus d’un filet de hockey, comme le montre la photo envoyée par Philip Pritchard, gardien attitré à la Coupe Stanley par la LNH.

Ancien joueur des Spitfires de Windsor de la Ligue junior de l’Ontario, Steve Ott voulait partager son succès avec les amateurs de sa ville natale. Les organisateurs estiment à environ 1200 le nombre de personnes qui ont fait la file pour pouvoir se faire photographier avec le coach et la Coupe Stanley.

« Pour être franc, c’est tout simplement merveilleux, disait M. Ott lors de son passage. J’ai rêvé de pouvoir faire cela toute ma carrière. Je suis complètement dépassé par tout cet appui de la communauté, ça n’a pas cessé depuis mon arrivée. » Les Blues de Saint-Louis ont gagné la Coupe Stanley en sept parties contre les Bruins de Boston, remportant ainsi leur premier titre de championnat en 52 ans d’histoire.

Steve Ott a joué 14 ans dans la LNH, une carrière de plus de 900 parties avant de devenir entraîneur adjoint avec les Blues. Après un départ difficile de l’équipe la saison dernière avec 7 victoires et 9 défaites en temps règlementaire et trois en surtemps, l’entraîneur-chef Mike Yeo a été congédié. Craig Berube a été promu à la barre de l’équipe et M. Ott s’est alors occupé des attaquants. Dernier de la ligue en janvier, les Blues ont compilé un dossier de 30-10-5 en deuxième moitié de saison pour se faufiler dans les séries éliminatoires. Cette participation inattendue s’est soldée par la victoire ultime à Boston en juin dernier.

Durant ce parcours, le natif de Pointe-aux-Roches n’a jamais oublié son passé. Il avait d’ailleurs apporté avec lui à Belle Rivière un sac rempli des chandails des équipes pour lesquelles il a joué. L’un étant de l’équipe de l’école secondaire St. Anne, un du junior C des Belle River Canadians et un autre du junior B des Leamington Flyers.

« Toutes ces équipes locales m’ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui, dit-il. J’ai été très chanceux de faire partie de cette communauté et j’espère que mon succès stimulera d’autres enfants à rêver à un avenir similaire au mien. Vous rêvez de gagner la Coupe Stanley et de lever au bout de vos bras ce précieux trophée. Je n’ai jamais pu le faire en tant que joueur, mais de le faire en étant entraîneur de la LNH représente autant pour moi. »