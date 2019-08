Le campus du Collège Boréal à Windsor offre une vaste gamme de services de formation postsecondaire, d’immigration, d’intégration et d’employabilité en français. Ce site prend de l’expansion depuis quelques années et durant la saison estivale, les employés de Boréal offre des ateliers d’information qui permettent aux futurs étudiants de s’inscrire gratuitement sur place et d’obtenir des renseignements importants sur les programmes offerts.

Le 25 juillet dernier, c’est Marie Salome Aganze, Julie Edwards, Jessica Tracey et Richard Makitu du Collège Boréal qui recevaient les visiteurs pour une tournée des salles de classe. Puis durant l’atelier, ils ont pu rencontrer d’anciens étudiants qui ont parlé de leur expérience.

Mme Aganze, travailleuse d’établissement et professeure en techniques de travail social au Collège Boréal, a parlé de la pierre angulaire d’intégration socio-économique des nouveaux arrivants francophones en Ontario, et des questions d’intégration qui reviennent le plus souvent telles que la langue parlée, la recherche de travail, l’expérience canadienne exigée des employeurs et comment ces nouveaux arrivants vont payer leurs études.

« Plusieurs recherches ont démontré que les nouveaux arrivants font face à un niveau de faible revenu, nettement supérieur à la population en général, explique Mme Aganze. Il existe beaucoup d’obstacles et de barrières systémiques qui entravent leur réussite économique et sociale. »

Il ne s’agit cependant pas d’un problème insoluble : « Pour réussir votre intégration socio-économique, il faut un plan pour déterminer jusqu’où vous voulez vous rendre dans vos études et vers quelle carrière. Tout est possible si vous faites un plan et suivez les programmes destinés à vous aider au Collège Boréal. D’où l’avantage de consulter un navigateur en intégration socio-économique de Boréal. »

L’éducation reste pour le nouvel arrivant le meilleur moyen de réussir sa carrière et de générer de meilleurs revenus. « Il n’y a que des bénéfices à l’éducation pour réaliser vos rêves, obtenir une expérience de travail canadienne et un emploi durable », conclut-elle. La liste des programmes est disponible sur le site collegeboreal.ca.

PHOTO: Les participants à l’atelier ont eu réponses à leurs questions.