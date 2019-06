Lors du souper du Club Richelieu du 11 juin dernier au Collège Boréal, les membres accueillaient le directeur général de l’Entité Érié St. Clair/Sud-Ouest, Constant Ouapo, pour une présentation sur la planification des services de santé en français : « Atouts et contraintes ».

Également au programme de cette soirée, les administrateurs ont présenté les nouveaux conseils d’administration (CA) du Club Richelieu et de la Résidence Richelieu. Tom Sobocan est le nouveau président du Club Richelieu, appuyé à la vice-présidence par Alphonse Ngolo, Jean Blanchette (trésorier), Exavelyne Karinganire et Élise Mboyo (co-secrétaires). Pour la Résidence, Magella Théroux est le nouveau président qui sera appuyé par Raymond Vigneux à la vice-présidence, John Cooper (trésorier) et Jean-Guy Mboudjeke (secrétaire).

Après le souper, M. Ouapo a fait sa présentation pour initier la collaboration entre le Club Richelieu et l’Entité sur la question de la santé en français. Il a traité de l’offre et la demande actives, du rôle des Entités de planification et de pistes de collaboration. Il a expliqué aux membres Richelieu que le dossier des services de santé en français était comme un cercle vicieux. « Les fournisseurs hésitent à en offrir parce que la demande est très faible, et les francophones hésitent à les exiger parce qu’ils n’existent pas », dit-il.

Il a décortiqué le mandat des Entités de planification qui agissent surtout au niveau local pour engager la communauté francophone, appuyer les fournisseurs de services et conseiller le système de santé. Puis il a demandé à l’auditoire de partager avec l’Entité des informations stratégiques, de collaborer avec eux pour développer des stratégies de demande active et pour demander une unité francophone pour des soins de longue durée et la construction d’un foyer de soins de longue durée francophone.

Et pour terminer la programmation de cette rencontre, Alphonse Ngolo, Albert Nsabiyumva et Exavelyne Karinganire ont fait un compte-rendu du Congrès Richelieu International 2019. Il est à noter que le Club Richelieu Windsor fêtera 70 ans en 2020 et La Résidence Richelieu soulignera 30 années en octobre 2020.

PHOTO: Des représentants de l’Entité 1 étaient présents au souper.