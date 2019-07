L’été dernier, le Réseau-femmes avait organisé des promenades pour faire connaître la ville de Windsor aux femmes nouvellement arrivées. « Cette année, nous répétons l’expérience mais en changeant le but de ces ballades car nous voulons faire des choses plus concrètes, explique la coordonnatrice régionale de l’organisme, Blandine Lesage. Nous voulions créer un partenariat avec le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et profiter du programme Connexions communautaires pour valoriser les services offerts en français durant nos marches cet été. »

Les intervenants du programme Connexions communautaires facilitent l’adaptation et l’intégration des nouveaux arrivants francophones à Windsor-Essex. Ils les aident à se créer de nouveaux liens sociaux, culturels et professionnels par le biais d’activités de groupe et des jumelages avec des bénévoles bien établis au Canada.

Le 26 juin dernier, la première de trois promenades thématiques prévues avait lieu autour du Collège Boréal et du Conseil scolaire catholique Providence. Le thème de cette première sortie était l’éducation. Hussein Kawas et Maéva Darnal du CCFWEK accompagnaient le groupe composé d’une dizaine de femmes et quelques enfants.

Le premier arrêt s’est donc fait au Collège Boréal où l’agente de liaison Kyla Bardwell a accueilli le groupe pour lui faire visiter les installations et expliquer les programmes offerts. Les visiteurs ont visité les classes et Mme Bardwell a partagé avec les participantes que Boréal songeait à offrir un programme de sciences infirmières, ce qui semblait beaucoup intéresser certaines d’entre elles.

Après la visite, le groupe s’est dirigé vers le parc Derwent derrière l’édifice pour faire connaissance et discuter des services offerts par Réseau-femmes avec les intervenantes de l’organisme. Puis, les participantes sont allées au Csc Providence. Là, Carole Papineau, agente de liaison communautaire, leur a expliqué les divers programmes disponibles et donné les renseignements sur les écoles situées à Windsor.

La dizaine de femmes immigrantes qui ont participé à cette activité sont originaires de la Côte d’Ivoire, du Rwanda, du Congo, du Cameroun et de la France. La deuxième marche thématique aura lieu à la fin du mois de juillet et servira à sensibiliser les femmes aux divers services sociaux offerts dans la ville.

PHOTO: Les participantes devant les bureaux du Csc Providence.